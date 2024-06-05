Уничтожены 22 из 27 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 5 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Курск - РФ и мыса Чауда - Крым. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Где сбивали "шахеды"?
В результате противовоздушного боя сбито 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью войска РФ запускали по Украине "шахеды".
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