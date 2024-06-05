Наслідки влучання ворожих дронів у промисловий об’єкт на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу на території промислового об’єкту на Полтавщині, яка була спричинена атакою російських "Шахедів". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
У повідомленні нагадується, що внаслідок влучання ворожих беспілотників на Полтавщині виникла пожежа на території промислового об’єкту.
За даними ДСНС, площа загорання становила близько 800 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.
Травмовано одну людину
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт.
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