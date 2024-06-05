Наслідки влучання ворожих дронів у промисловий об’єкт на Полтавщині: пожежу вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу на території промислового об’єкту на Полтавщині, яка була спричинена атакою російських "Шахедів". Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

У повідомленні нагадується, що внаслідок влучання ворожих беспілотників на Полтавщині виникла пожежа на території промислового об’єкту.

За даними ДСНС, площа загорання становила близько 800 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу.

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Травмовано одну людину

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт.