УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4554 відвідувача онлайн
Новини Війна
664 2
діти (4931) Херсонщина (5364) повернення (204)

З окупованої Херсонщини повернули восьмирічного хлопчика

Ще одну дитину повернули з окупації

Восьмирічного хлопчика вдалося повернути з окупованих територій.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зараз хлопчик із батьками в безпеці. Із родиною працюють медики та психологи.

Від початку 2024 року, зазначив Прокудін, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей з Херсонщини.

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 4 людини поранено

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачем, шоб в тцк на учёт поставить?
показати весь коментар
07.06.2024 13:48 Відповісти
Слава Богу
показати весь коментар
07.06.2024 19:29 Відповісти
 
 