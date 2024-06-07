З окупованої Херсонщини повернули восьмирічного хлопчика

Восьмирічного хлопчика вдалося повернути з окупованих територій.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Зараз хлопчик із батьками в безпеці. Із родиною працюють медики та психологи.

Від початку 2024 року, зазначив Прокудін, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей з Херсонщини.

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