З окупованої Херсонщини повернули восьмирічного хлопчика
Восьмирічного хлопчика вдалося повернути з окупованих територій.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Зараз хлопчик із батьками в безпеці. Із родиною працюють медики та психологи.
Від початку 2024 року, зазначив Прокудін, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 108 дітей з Херсонщини.
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cavingos cavingos
показати весь коментар07.06.2024 13:48 Відповісти Мені подобається 0
bazil rejestrowyj
показати весь коментар07.06.2024 19:29 Відповісти Мені подобається 0
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