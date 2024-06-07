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дети (6331) Херсонщина (4381) возврат (184)

С оккупированной Херсонщины вернули восьмилетнего мальчика

Ще одну дитину повернули з окупації

Восьмилетнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас мальчик с родителями в безопасности. С семьей работают медики и психологи.

С начала 2024 года, отметил Прокудин, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонщины.

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Зачем, шоб в тцк на учёт поставить?
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07.06.2024 13:48 Ответить
Слава Богу
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07.06.2024 19:29 Ответить
 
 