С оккупированной Херсонщины вернули восьмилетнего мальчика

Восьмилетнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас мальчик с родителями в безопасности. С семьей работают медики и психологи.

С начала 2024 года, отметил Прокудин, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонщины.

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