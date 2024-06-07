С оккупированной Херсонщины вернули восьмилетнего мальчика
Восьмилетнего мальчика удалось вернуть с оккупированных территорий.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас мальчик с родителями в безопасности. С семьей работают медики и психологи.
С начала 2024 года, отметил Прокудин, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 108 детей из Херсонщины.
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cavingos cavingos
показать весь комментарий07.06.2024 13:48 Ответить Мне нравится 0
bazil rejestrowyj
показать весь комментарий07.06.2024 19:29 Ответить Мне нравится 0
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