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Уже 37 стран входят в коалицию по возвращению украинских детей, - Зеленская

Олена Зеленська

Елена Зеленская в интервью латиноамериканским СМИ рассказала, что международная коалиция за возвращение украинских детей насчитывает уже 37 стран, недавно к ней присоединилась Аргентина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью журналистам из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.

Супруга президента подчеркнула, что Россия продолжает скрывать данные и место пребывания украинских детей. Доступа к ним не имеют ни украинские органы власти, ни международные организации.

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"Противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран. Обнадеживает, что Международная коалиция за возвращение украинских детей постоянно растет. Важно, чтобы все страны мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей - это о правах и защите их детей тоже", - отметила Зеленская.

Она добавила, что сейчас в коалицию входят уже 37 стран. На днях к ней присоединилась Аргентина.

Во время интервью первая леди также рассказала о работе по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" и деятельности Фонда Елены Зеленской.

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Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в частности детей, с оккупированной территории Украины.

Автор: 

депортация (681) дети (6492) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+8
А шо, оті 37 країн їх тримають? Чи може хоч одна з них має вплив на кацапстан? Якщо там немає Китаю, то все інше просто PR чистої води, "сотрясєніє воздуха впустую". І як би ота "скумбрія по 8" не намагалась надувати щоки - нічого з того не вийде, окрім банального "пу-у-ук".
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05.06.2024 18:29
+4
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05.06.2024 18:28
+4
ТЄМА СКУМБРІЇ НЕ РОЗКРИТА , НЄ ЗАЧЬОТ ...
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05.06.2024 19:02
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Да? Ішо?
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05.06.2024 18:19 Ответить
Потужно ...аж 37
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05.06.2024 18:22 Ответить
ТЄМА СКУМБРІЇ НЕ РОЗКРИТА , НЄ ЗАЧЬОТ ...
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05.06.2024 19:02 Ответить
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05.06.2024 18:28 Ответить
Перше, що мені в голову прийшло.
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05.06.2024 18:33 Ответить
Просто сценарист этой муйни из говноквартала тоже читал 12 стульев.
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05.06.2024 18:41 Ответить
А шо, оті 37 країн їх тримають? Чи може хоч одна з них має вплив на кацапстан? Якщо там немає Китаю, то все інше просто PR чистої води, "сотрясєніє воздуха впустую". І як би ота "скумбрія по 8" не намагалась надувати щоки - нічого з того не вийде, окрім банального "пу-у-ук".
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05.06.2024 18:29 Ответить
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05.06.2024 18:33 Ответить
Ну і????
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05.06.2024 18:39 Ответить
ЩО ЦЕ ДАЛО?!
Якій результат?
Гаразд, "попрацюєш" ще 2-3 роки - буде 70 країн... і ЩО?!
Навіть кіт, коли "лиже яйця" має надію отримати ПЕВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
На якій РЕЗУЛЬТАТ вашої "праці" ви РОЗРАХОВУЄТЕ?!
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05.06.2024 18:39 Ответить
Ця їх "праця" схожа на те, як би я почав
збирати підписи сусідів на прокладку Метро в наше село!
і то, мабуть моя "праця" мала би БІЛЬШИЙ сенс.
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05.06.2024 18:42 Ответить
Цікаво, як можна повернути дітей, яких утримує раша, без участі та бажання раші... Чи Аргентина має вплив на *****?
Інакше я не бачу толку з тої коаліції, хай би в ній навіть весь світ був.
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05.06.2024 18:49 Ответить
Щось давно не відсвічувала скумбрія по 8...
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05.06.2024 18:50 Ответить
І вони поїдуть і заберуть в кацапів дітей?
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05.06.2024 19:00 Ответить
Приїде з Оману величайший зелідор - орден тобі дасть
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05.06.2024 19:09 Ответить
Получили ноутбуки для ВПО, все обклеенные ее фамилией. Но прикол в том что ноутбуки были произведены для американского и арабского рынка с соответствующими последствиями. Электрические вилки не евро стандарта, клавиатура без кириллицы, кинули наклейки в комплект. Проблемы с установкой винды.
Клеить собственные ярлыки на гуманитарную помощь, вот все на что способна эта скумбрия.
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05.06.2024 19:17 Ответить
з лєнки при цифрі 37 в момєнт слітаєт клей ))
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05.06.2024 19:53 Ответить
Кондоми зелені використані, ви просрали тисячі дітей росіянам. Найціннішого капіталу. Тільки за це ви маєте право як мінімум бути посадженими на довічне без права звільнення до самої смерті. А тепер хочете інших 17 річних дітей відправити на смерть щоб вони виправляли наслідки вашого тупого керування. Безсовісні навіть не люди - тварини ви.
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05.06.2024 20:01 Ответить
Скумбрії. Тваринам буває соромно.
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05.06.2024 20:45 Ответить
О, скумбрія всплила
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05.06.2024 21:34 Ответить
Своїх вивезла завчасно.
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05.06.2024 21:46 Ответить
Яке лицемірство Після того як ця потвора закликала здавати місця дислокації ЗСУ (занесена до "Миротворця"), воно роззявляє свого чорного рота і щось про дітей базіка Люди де були ваші мізки коли ви отоє все обирали?
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06.06.2024 02:39 Ответить
Неймовірно, ЗЕлена з 2022 р жаба здала тисячі дітей в окупацію, а 37 країн тепер повинні допомагати, це в дусі Бубочки, зразу проїбати виробництво української зброї щоб зараз вимагати її у союзників.
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06.06.2024 04:00 Ответить
 
 