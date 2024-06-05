Уже 37 стран входят в коалицию по возвращению украинских детей, - Зеленская

Елена Зеленская в интервью латиноамериканским СМИ рассказала, что международная коалиция за возвращение украинских детей насчитывает уже 37 стран, недавно к ней присоединилась Аргентина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью журналистам из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.

Супруга президента подчеркнула, что Россия продолжает скрывать данные и место пребывания украинских детей. Доступа к ним не имеют ни украинские органы власти, ни международные организации.

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"Противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран. Обнадеживает, что Международная коалиция за возвращение украинских детей постоянно растет. Важно, чтобы все страны мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей - это о правах и защите их детей тоже", - отметила Зеленская.

Она добавила, что сейчас в коалицию входят уже 37 стран. На днях к ней присоединилась Аргентина.

Во время интервью первая леди также рассказала о работе по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" и деятельности Фонда Елены Зеленской.

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Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в частности детей, с оккупированной территории Украины.