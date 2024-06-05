Уже 37 стран входят в коалицию по возвращению украинских детей, - Зеленская
Елена Зеленская в интервью латиноамериканским СМИ рассказала, что международная коалиция за возвращение украинских детей насчитывает уже 37 стран, недавно к ней присоединилась Аргентина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом первая леди Елена Зеленская рассказала в интервью журналистам из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Сальвадора и Чили.
Супруга президента подчеркнула, что Россия продолжает скрывать данные и место пребывания украинских детей. Доступа к ним не имеют ни украинские органы власти, ни международные организации.
"Противопоставить российскому произволу в отношении беззащитных детей можем только совместные усилия всех свободных стран. Обнадеживает, что Международная коалиция за возвращение украинских детей постоянно растет. Важно, чтобы все страны мира как можно быстрее поняли: права и защита украинских детей - это о правах и защите их детей тоже", - отметила Зеленская.
Она добавила, что сейчас в коалицию входят уже 37 стран. На днях к ней присоединилась Аргентина.
Во время интервью первая леди также рассказала о работе по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" и деятельности Фонда Елены Зеленской.
Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в военных преступлениях в виде незаконных депортации и перемещения населения, в частности детей, с оккупированной территории Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якій результат?
Гаразд, "попрацюєш" ще 2-3 роки - буде 70 країн... і ЩО?!
Навіть кіт, коли "лиже яйця" має надію отримати ПЕВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
На якій РЕЗУЛЬТАТ вашої "праці" ви РОЗРАХОВУЄТЕ?!
збирати підписи сусідів на прокладку Метро в наше село!
і то, мабуть моя "праця" мала би БІЛЬШИЙ сенс.
Інакше я не бачу толку з тої коаліції, хай би в ній навіть весь світ був.
Клеить собственные ярлыки на гуманитарную помощь, вот все на что способна эта скумбрия.