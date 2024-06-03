Оккупационные власти вывезли 46 детей из Херсонского детского дома в РФ: NYT рассказало детали военного преступления. ФОТОрепортаж

Россия в начале полномасштабного вторжения похитила из херсонского Дома ребенка 46 украинских детей, о местонахождении которых до сих пор ничего не известно. Журналисты NYT отследили, как целая сеть российских чиновников и политиков, связанных с партией диктатора РФ Владимира Путина, проводила кампанию по перемещению детей из Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Дом ребенка в Херсоне

Чтобы проследить за судьбой и перемещением детей, оказавшихся под контролем российских властей, журналисты издания проанализировали сообщения в российских социальных сетях, получили доступ к фото, видео, текстовым сообщениям и документам, а также провели более 110 интервью с юристами и российскими и украинскими чиновниками.

В материале говорится, что после полномасштабного вторжения РФ работники детдома в Херсоне - государственного учреждения для детей с особыми потребностями - спрятали воспитанников в подвале церкви. Отмечается, что в Доме ребенка находились младенцы и дети до пяти лет, некоторые из них имели серьезные недостатки, например, церебральный паралич. Дети не были сиротами, у некоторых из их родителей были ограничены родительские права, часть детей была изъята из неблагополучных семей или брошена.

46 детей, которых вывезли оккупанты из детдома

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Вывоз детей

25 апреля 2022 года российские чиновники нашли детей и перевезли их почти за 300 км от дома, все время снимая детей для своих пропагандистских роликов.

Как считают специалисты в области права, то, что произошло с детьми в дальнейшем, может составлять военное преступление.

Российские чиновники утверждают, что перемещение детей было гуманитарной миссией и соответствовало их Конституции, поскольку Россия незаконно присоединила оккупированную Херсонскую область. Однако специалисты по защите прав человека говорят, что законы отдельного государства не могут стоять выше международных обязательств.

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Дети вернулись в Детдом из убежища по требованию оккупантов

Оккупационные власти в Херсоне (на время оккупации города российскими военными) требовали от воспитателей, чтобы детей переместили обратно в Детский дом. Руководство заведения все-таки согласилось.

Как рассказала одна из воспитательниц, в последующие месяцы вооруженные люди в российской военной форме часто и без предупреждений наведывались в Дом Ребенка, чтобы следить за детьми и воспитателями.





В начале весны 2022 года над зданием развевался уже российский триколор, а вооруженные солдаты и политики начали привозить детям гуманитарную помощь - российскую пропагандистскую литературу и газированные напитки.

В течение нескольких следующих месяцев российские чиновники снимали фото и видео о том, как они помогают детям, и размещали их в своих соцсетях.

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После временной оккупации Россией города новой руководительницей заведения стала Татьяна Завальская - одна из педиатров заведения, не скрывавшая своих пророссийских взглядов. В месяц ее назначения детдом зарегистрировали в российской системе.

Приспешники Путина часто посещали детдом

Кроме того, пишет NYT, в своих интервью российские чиновники рассказывали, что дети из Херсона - российские.

Среди тех, кто часто посещал заведение был Игорь Кастюкевич. Он был членом российского парламента от политической партии Путина "Единая Россия".

Издание напоминает, что в мае 2022 года Путин подписал документ, упрощающий приобретение российского гражданства, а значит - россияне могут легче усыновить похищенных Россией украинских детей.

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Детей начали вывозить сначала в Крым

Позже работникам заведения сообщили, что детей вывозят. В закрытых чатах в Telegram для этого специально набирали студентов-добровольцев из медицинских вузов в Крыму. Забирать детей приехали оккупационные власти Крыма, Херсона и некоторые чиновники из Москвы.

Детей перевезли в Симферополь, столицу Крыма, и разделили между двумя детскими учреждениями. Сотрудники одного из них, "Ёлочки", ранее обвинялись в ненадлежащем уходе за детьми.

Оккупанты, вывозившие украинских детей в Крым

"Официально" похитили

Украинская сторона утверждает, что местонахождение детей им официально не сообщалось. Однако российские чиновники оставили следы в Telegram.

В конце концов, украинским детям было предоставлено российское гражданство, что является необходимым условием для усыновления и устройства в российские семьи. Юристы утверждают, что выдача новых документов, перевод имен детей и изменение их гражданства свидетельствуют о намерении российских властей лишить детей их идентичности, что является нарушением Конвенции о правах ребенка. Это также может составлять военное преступление.

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The Times не получили ответа на свои многочисленные запросы на комментарии от администраций Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В своих публичных заявлениях уполномоченная пообещала продолжить работу.

С августа прошлого года интересы детей представляет Министерство труда и социальной политики оккупированной Херсонской области.

Впоследствии фотографии херсонских детей стали появляться в российском федеральном банке данных детей-сирот среди десятков тысяч российских детей. Там журналисты нашли 22 ребенка из херсонского Дома ребенка. В анкетах указано, что дети - из Крыма, а место рождения, а именно - Украина, не упоминается.

Журналисты The Times получили фотографии детей от их новых воспитателей в Крыму.

Журналисты The Times получили фотографии детей от их новых воспитателей в Крыму.

Дальнейшая судьба детей, которых удалось вернуть

По меньшей мере, двое из детей были устроены в российские семьи, как сообщили в службе по делам детей в Крыму.

По меньшей мере, семеро детей из херсонского Дома ребенка вернулись в Украину при содействии украинских властей и посредников из Катара. Среди них - Анастасия и Николай Володины, чья мать в феврале этого года ездила за ними в Москву.

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Отмечается, что позже Анастасия умерла в украинской больнице, всего через несколько недель после того, как ей исполнилось шесть лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ.

Николай находится под опекой украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав. Остальные херсонские дети все еще остаются под властью России.

По официальным данным украинских властей, с 24 февраля 2022 года из Украины в Россию депортировали около 20 тысяч детей. Это только те случаи, которые удалось зафиксировать официально.

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