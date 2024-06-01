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депортация (663) дети (6331) похищение (1659) ГУР (345)

ГУР запустило портал "Война и санкции": размещена информация о лицах из РФ и Беларуси, причастных к депортации украинских детей

ГУР запустило портал Війна і санкції

К Международному дню защиты детей Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило портал "Война и санкции" с открытой базой данных российских и белорусских похитителей украинских детей. Сейчас она содержит 245 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на портал ГУР.

В пресс-службе ГУР отметили, что портал является цифровым оружием, разоблачающим то, что РФ и ее приспешники пытаются скрыть.

Портал ГУР про спонсорів та співучасників російської агресії

Информация о похитителях украинских детей

Отмечается, что по случаю Международного дня защиты детей ГУР обнародовало на портале данные о причастных к депортации украинских детей.

"Чиновники, принимающие решения, участники "перевоспитательных" молодежных организаций, российские учреждения образования и культуры должны стать известными на весь мир и быть привлечены к ответственности. Незаконная депортация и насильственное "перевоспитание" Россией детей с оккупированных территорий Украины является актом культурного геноцида", - говорится на странице портала.

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Портал содержит небольшое досье на каждого установленного на данный момент участника похищения детей со ссылками на новости.

"По меньшей мере 20 тысяч украинских детей похищено Россией после начала полномасштабного вторжения. И это только по официальным данным. Их незаконно перемещают и удерживают на территории РФ, уничтожая национальную идентичность", - отметили в ГУР.

Информация о компонентах в оружии РФ

Также на портале есть информация об около 3 тысяч иностранных компонентов, идентифицированных в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

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"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, которые перевозят оружие, краденую украинскую продукцию и причастны к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), на котором агрессор производит оружие и многое другое", - заявили в пресс-службе ГУР Минобороны.

В пресс-службе ГУР добавили, что перечень будет регулярно дополняться.
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Топ комментарии
+5
Портал...ну,дуже потужно
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01.06.2024 14:20
+5
ТА ВИ ПРИКАЛУЄТЕСЬ? Краще голови їх на Золотих Воротах. Сайтик бл вони запустили
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01.06.2024 14:38
+2
фекалистана и бульбашии это хорошо, а как насчет местных Крыс, начнем с фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика а это вагнеровцы, цемах, разминирование Чонгара, отвод войск, заморозка программ ПВО и ракет(дело клистронов) запрет работы снайперских групп, запрет работы бпла, Мотор Сич, титановое сырье, киностудии и овшоры в маЦкве, портнов, деркач, сивкович , баканов и т.д и дальше подстилка козака меРтвечука верещюк, резников, данилов, щавка сивковича гетьманцев, татаров и закрытие дел Майдана, шурма, глава ботофермы с братом в фсб паДлоляк, руководитель офшоров и связей с абрамовичем и дерипаской Хламидия и т.д такого Сброда не было даже у опущенного гопника Хама.....
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01.06.2024 15:13
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Правила форума Совет форумчан
Портал...ну,дуже потужно
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01.06.2024 14:20 Ответить
ТА ВИ ПРИКАЛУЄТЕСЬ? Краще голови їх на Золотих Воротах. Сайтик бл вони запустили
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01.06.2024 14:38 Ответить
Тіко валити...
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01.06.2024 15:25 Ответить
А славнозвісного миротворця вже не достатньо? Чи він напівлегальний, щоб не дратувати західних правозахисників?
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01.06.2024 14:46 Ответить
фекалистана и бульбашии это хорошо, а как насчет местных Крыс, начнем с фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика а это вагнеровцы, цемах, разминирование Чонгара, отвод войск, заморозка программ ПВО и ракет(дело клистронов) запрет работы снайперских групп, запрет работы бпла, Мотор Сич, титановое сырье, киностудии и овшоры в маЦкве, портнов, деркач, сивкович , баканов и т.д и дальше подстилка козака меРтвечука верещюк, резников, данилов, щавка сивковича гетьманцев, татаров и закрытие дел Майдана, шурма, глава ботофермы с братом в фсб паДлоляк, руководитель офшоров и связей с абрамовичем и дерипаской Хламидия и т.д такого Сброда не было даже у опущенного гопника Хама.....
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01.06.2024 15:13 Ответить
А ЦРУ чі МІ-6 теж таким займається, щось Бу...потух
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01.06.2024 20:07 Ответить
Народ, ну невже Ви вважаєте, що Ви знаєте про зрадників у вищих щаблях влади а дядько Сем з його ЦРУ, Пентагоном і тп - ні сном ні духом? І британці з ЄСом рожеві поні. Агов, прийдіть до тями.
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01.06.2024 20:25 Ответить
Будёнов? ті?
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01.06.2024 23:06 Ответить
"Здається, панове, це була комедія..."©
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02.06.2024 08:31 Ответить
А почему нету такого портала против тех граждан, если их такими можно назвать, которые продались врагу, сотрудничали с ним вовремя оккупации, были членами про-россыйских партий, таких как: ОПЗЖ (регионалы), КПУ её потом перекрестили "Ліва опозиція" (это те-же комуняки), СПУ (это лизоблюды Кивы), и многих их клонов, общественно-политических организаций, которые и до сих пор финансируются из рф, а их рядовые члены ведут, подчёркиваю, активную антиукраинскую политику в стране. Сюда же нужно отнести и про-советских "ждунов" восстановления СССР (вату)! Вот приходит такой подпольщик куда-то устраиваться на работу, в какой-то ТРЦ охранником или куда больше, - в учебное заведение учителем, а ему показывают сообщение в портале, где указана его фамилия, имя, отчество, все его личные данные из "Дія", - ага, так ты про-российский, комуняка, регионал, вата!? На, смотри о себе! И ответ сразу: "пошёл (ла) вон отсюда"!
Ситуация с возобновлением Фарион же всё показала! Махровая ватница, комуняка вернулась в учебное учреждение, как не в чём не бывало, что бы и дальше вести свою чёрную пропаганду! Чему такая может научить патриотическую, Украинскую молодёжь!?
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02.06.2024 10:03 Ответить
 
 