ГУР запустило портал "Війна і санкції": розміщена інформація про осіб з РФ та Білорусі, причетних до депортації українських дітей

До Міжнародного дня захисту дітей Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило портал "Війна та санкції" з відкритою базою даних російських та білоруських викрадачів українських дітей. Наразі вона містить 245 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал ГУР.

У пресслужбі ГУР наголосили, що портал є цифровою зброєю, яка викриває те, що РФ та її поплічники намагаються приховати.

Інформація про викрадачів українських дітей

Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних до депортації українських дітей.

"Посадовці, які приймають рішення, учасники "перевиховних" молодіжних організацій, російські заклади освіти й культури мають стати відомими на весь світ та бути притягнуті до відповідальності. Незаконна депортація та насильницьке "перевиховання" Росією дітей з окупованих територій України є актом культурного геноциду", - йдеться на сторінці порталу.

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Портал містить невелике досьє на кожного встановленого на цей час учасника викрадення дітей з посиланнями на новини.

"Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадено Росією після початку повномасштабного вторгнення. І це лише за офіційними даними. Їх незаконно переміщують та утримують на території РФ, знищуючи національну ідентичність", - наголосили в ГУР.

Інформація про компоненти у зброї РФ

Також на порталі є інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

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"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого", - заявили у пресслужбі ГУР Міноборони.

У пресслужбі ГУР додали, що перелік буде регулярно доповнюватися.