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ГУР запустило портал "Війна і санкції": розміщена інформація про осіб з РФ та Білорусі, причетних до депортації українських дітей

ГУР запустило портал Війна і санкції

До Міжнародного дня захисту дітей Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило портал "Війна та санкції" з відкритою базою даних російських та білоруських викрадачів українських дітей. Наразі вона містить 245 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал ГУР. 

У пресслужбі ГУР наголосили, що портал є цифровою зброєю, яка викриває те, що РФ та її поплічники намагаються приховати.

Портал ГУР про спонсорів та співучасників російської агресії

Інформація про викрадачів українських дітей

Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних до депортації українських дітей.

"Посадовці, які приймають рішення, учасники "перевиховних" молодіжних організацій, російські заклади освіти й культури мають стати відомими на весь світ та бути притягнуті до відповідальності. Незаконна депортація та насильницьке "перевиховання" Росією дітей з окупованих територій України є актом культурного геноциду", - йдеться на сторінці порталу.

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Портал містить невелике досьє на кожного встановленого на цей час учасника викрадення дітей з посиланнями на новини.

"Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадено Росією після початку повномасштабного вторгнення. І це лише за офіційними даними. Їх незаконно переміщують та утримують на території РФ, знищуючи національну ідентичність", - наголосили в ГУР.

Інформація про компоненти у зброї РФ

Також на порталі є інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

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"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого", - заявили у пресслужбі ГУР Міноборони.

У пресслужбі ГУР додали, що перелік буде регулярно доповнюватися.

Автор: 

депортація (723) діти (5065) викрадення (819) ГУР (499)


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Топ коментарі
+5
Портал...ну,дуже потужно
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01.06.2024 14:20
+5
ТА ВИ ПРИКАЛУЄТЕСЬ? Краще голови їх на Золотих Воротах. Сайтик бл вони запустили
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01.06.2024 14:38
+2
фекалистана и бульбашии это хорошо, а как насчет местных Крыс, начнем с фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика а это вагнеровцы, цемах, разминирование Чонгара, отвод войск, заморозка программ ПВО и ракет(дело клистронов) запрет работы снайперских групп, запрет работы бпла, Мотор Сич, титановое сырье, киностудии и овшоры в маЦкве, портнов, деркач, сивкович , баканов и т.д и дальше подстилка козака меРтвечука верещюк, резников, данилов, щавка сивковича гетьманцев, татаров и закрытие дел Майдана, шурма, глава ботофермы с братом в фсб паДлоляк, руководитель офшоров и связей с абрамовичем и дерипаской Хламидия и т.д такого Сброда не было даже у опущенного гопника Хама.....
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01.06.2024 15:13
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Портал...ну,дуже потужно
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01.06.2024 14:20 Відповісти
ТА ВИ ПРИКАЛУЄТЕСЬ? Краще голови їх на Золотих Воротах. Сайтик бл вони запустили
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01.06.2024 14:38 Відповісти
Тіко валити...
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01.06.2024 15:25 Відповісти
А славнозвісного миротворця вже не достатньо? Чи він напівлегальний, щоб не дратувати західних правозахисників?
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01.06.2024 14:46 Відповісти
фекалистана и бульбашии это хорошо, а как насчет местных Крыс, начнем с фсбэшника Елдака и бениного Оманского Нарика а это вагнеровцы, цемах, разминирование Чонгара, отвод войск, заморозка программ ПВО и ракет(дело клистронов) запрет работы снайперских групп, запрет работы бпла, Мотор Сич, титановое сырье, киностудии и овшоры в маЦкве, портнов, деркач, сивкович , баканов и т.д и дальше подстилка козака меРтвечука верещюк, резников, данилов, щавка сивковича гетьманцев, татаров и закрытие дел Майдана, шурма, глава ботофермы с братом в фсб паДлоляк, руководитель офшоров и связей с абрамовичем и дерипаской Хламидия и т.д такого Сброда не было даже у опущенного гопника Хама.....
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01.06.2024 15:13 Відповісти
А ЦРУ чі МІ-6 теж таким займається, щось Бу...потух
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01.06.2024 20:07 Відповісти
Народ, ну невже Ви вважаєте, що Ви знаєте про зрадників у вищих щаблях влади а дядько Сем з його ЦРУ, Пентагоном і тп - ні сном ні духом? І британці з ЄСом рожеві поні. Агов, прийдіть до тями.
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01.06.2024 20:25 Відповісти
Будёнов? ті?
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01.06.2024 23:06 Відповісти
"Здається, панове, це була комедія..."©
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02.06.2024 08:31 Відповісти
А почему нету такого портала против тех граждан, если их такими можно назвать, которые продались врагу, сотрудничали с ним вовремя оккупации, были членами про-россыйских партий, таких как: ОПЗЖ (регионалы), КПУ её потом перекрестили "Ліва опозиція" (это те-же комуняки), СПУ (это лизоблюды Кивы), и многих их клонов, общественно-политических организаций, которые и до сих пор финансируются из рф, а их рядовые члены ведут, подчёркиваю, активную антиукраинскую политику в стране. Сюда же нужно отнести и про-советских "ждунов" восстановления СССР (вату)! Вот приходит такой подпольщик куда-то устраиваться на работу, в какой-то ТРЦ охранником или куда больше, - в учебное заведение учителем, а ему показывают сообщение в портале, где указана его фамилия, имя, отчество, все его личные данные из "Дія", - ага, так ты про-российский, комуняка, регионал, вата!? На, смотри о себе! И ответ сразу: "пошёл (ла) вон отсюда"!
Ситуация с возобновлением Фарион же всё показала! Махровая ватница, комуняка вернулась в учебное учреждение, как не в чём не бывало, что бы и дальше вести свою чёрную пропаганду! Чему такая может научить патриотическую, Украинскую молодёжь!?
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02.06.2024 10:03 Відповісти
 
 