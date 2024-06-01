ГУР запустило портал "Війна і санкції": розміщена інформація про осіб з РФ та Білорусі, причетних до депортації українських дітей
До Міжнародного дня захисту дітей Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило портал "Війна та санкції" з відкритою базою даних російських та білоруських викрадачів українських дітей. Наразі вона містить 245 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал ГУР.
У пресслужбі ГУР наголосили, що портал є цифровою зброєю, яка викриває те, що РФ та її поплічники намагаються приховати.
Інформація про викрадачів українських дітей
Зазначається, що з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР оприлюднило на порталі дані про причетних до депортації українських дітей.
"Посадовці, які приймають рішення, учасники "перевиховних" молодіжних організацій, російські заклади освіти й культури мають стати відомими на весь світ та бути притягнуті до відповідальності. Незаконна депортація та насильницьке "перевиховання" Росією дітей з окупованих територій України є актом культурного геноциду", - йдеться на сторінці порталу.
Портал містить невелике досьє на кожного встановленого на цей час учасника викрадення дітей з посиланнями на новини.
"Щонайменше 20 тисяч українських дітей викрадено Росією після початку повномасштабного вторгнення. І це лише за офіційними даними. Їх незаконно переміщують та утримують на території РФ, знищуючи національну ідентичність", - наголосили в ГУР.
Інформація про компоненти у зброї РФ
Також на порталі є інформація про близько 3 тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.
"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю та багато іншого", - заявили у пресслужбі ГУР Міноборони.
У пресслужбі ГУР додали, що перелік буде регулярно доповнюватися.
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Ситуация с возобновлением Фарион же всё показала! Махровая ватница, комуняка вернулась в учебное учреждение, как не в чём не бывало, что бы и дальше вести свою чёрную пропаганду! Чему такая может научить патриотическую, Украинскую молодёжь!?