Ще 5 депортованих РФ дітей-сиріт вдалося повернути в Україну. ВIДЕО

Завдяки зусиллям команди Save Ukraine вдалося повернути в Україну п’ять викрадених Росією дітей-сиріт - вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області.

Про це повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося врятувати п’ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області. Діти виживали цілих 3 місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними та погрожували. У жовтні 2022 року окупанти вивезли дітей до Криму, а потім - до Анапи Краснодарського краю. І вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.



"Сьогодні, на щастя, можемо з полегшенням сказати, що наша місія порятунку для цих пятьох вихованців Новопетрівського інтернату завершена. Щасливі зустрічати їх в Україні та передати законним опікунам", - додав Кулеба.

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