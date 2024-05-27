З окупованої частини Херсонщини з початку року повернули 101 дитину

Днями "Save Ukraine" вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та п’ятеро хлопчиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише девʼять місяців. А найстаршій – дванадцять років.

Завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя – у безпеці, під наглядом лікарів та психологів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією "Save Ukraine", операція з повернення родини була складною. Оскільки найменша дитина народилася під час окупації, а документи, видані окупаційною владою, в Україні недійсні.

"Родині довелось подолати 2,5 км пішого гуманітарного коридору. Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоров'я, довелося везти на колісному кріслі", - розповів очільник організації Микола Кулеба.

Зазначається, що "Save Ukraine" вдалося повернути в Україну вже 345 дітей.

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