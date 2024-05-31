Еще 5 депортированных РФ детей-сирот удалось вернуть в Украину. ВИДЕО

Благодаря усилиям команды Save Ukraine удалось вернуть в Украину пять похищенных Россией детей-сирот - воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Нам удалось спасти пятерых воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области. Дети выживали целых 3 месяца на самой линии фронта, прятались от бомб и ракет в подвале без еды и воды, а потом еще и пережили ужасы депортации. В середине июля 2022 года их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, детей удерживали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Ежедневно к ним приходили военные и проверяли, не сбежал ли кто-то из них, запрещали общаться с родными и угрожали. В октябре 2022 года оккупанты вывезли детей в Крым, а затем - в Анапу Краснодарского края. И уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию, в Грузию.



"Сегодня, к счастью, можем с облегчением сказать, что наша миссия спасения для этих пятерых воспитанников Новопетровского интерната завершена. Счастливы встречать их в Украине и передать законным опекунам", - добавил Кулеба.

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