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дети (6331) возврат (183) Министерство реинтеграции (278)

11-летнего сына военнослужащей удалось вернуть из оккупации

Повернення дітей з окупації

С временно оккупированной территории удалось вернуть 11-летнего мальчика, мать которого является военнослужащей и уже два года не видела сына.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в министерство обратилась женщина-военнослужащая, которая более 2 лет не видела своего сына Дениса. Мальчик жил на временно оккупированной территории - у пожилой родственницы неподалеку от Мариуполя. Женщина не имела возможности самостоятельно переправить ребенка на контролируемую правительством Украины территорию.

Возвращением парня занялись представители Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка". И, наконец, мальчика удалось вернуть. Сейчас они вместе с мамой в безопасности.

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Ранее сообщалось, что с начала года с оккупированной части Херсонщины вернули 101 ребенка.
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Про такі випадки слід мовчати.
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27.05.2024 18:08 Ответить
Бо будуть слідкувати за варіантами..а наші піарять..
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27.05.2024 18:43 Ответить
Гарна новина...
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27.05.2024 18:11 Ответить
Вітання мамі , рідним - бережіть себе!
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27.05.2024 18:23 Ответить
 
 