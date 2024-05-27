11-летнего сына военнослужащей удалось вернуть из оккупации
С временно оккупированной территории удалось вернуть 11-летнего мальчика, мать которого является военнослужащей и уже два года не видела сына.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в министерство обратилась женщина-военнослужащая, которая более 2 лет не видела своего сына Дениса. Мальчик жил на временно оккупированной территории - у пожилой родственницы неподалеку от Мариуполя. Женщина не имела возможности самостоятельно переправить ребенка на контролируемую правительством Украины территорию.
Возвращением парня занялись представители Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с общественным союзом "Украинская сеть за права ребенка". И, наконец, мальчика удалось вернуть. Сейчас они вместе с мамой в безопасности.
Ранее сообщалось, что с начала года с оккупированной части Херсонщины вернули 101 ребенка.
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