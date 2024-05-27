11-річного сина військовослужбовиці вдалося повернути з окупації
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця, мати якого є військовослужбовицею і вже два роки не бачила сина.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до міністерства звернулася жінка- військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя. Жінка не мала змоги самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію.
Поверненням хлопця зайнялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". І, зрештою, хлопця вдалося повернути. Зараз вони разом з мамою в безпеці.
Раніше повідомлялося, що від початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 101 дитину.
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