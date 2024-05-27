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Новини
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11-річного сина військовослужбовиці вдалося повернути з окупації

Повернення дітей з окупації

З тимчасово окупованої території вдалося повернути 11-річного хлопця, мати якого є військовослужбовицею і вже два роки не бачила сина.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до міністерства звернулася жінка- військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя. Жінка не мала змоги самотужки переправити дитину на контрольовану урядом України територію.

Поверненням хлопця зайнялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". І, зрештою, хлопця вдалося повернути. Зараз вони разом з мамою в безпеці.

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Раніше повідомлялося, що від початку року з окупованої частини Херсонщини повернули 101 дитину.

Автор: 

діти (5063) повернення (232) Міністерство реінтеграції (500)


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Про такі випадки слід мовчати.
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27.05.2024 18:08 Відповісти
Бо будуть слідкувати за варіантами..а наші піарять..
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27.05.2024 18:43 Відповісти
Гарна новина...
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27.05.2024 18:11 Відповісти
Вітання мамі , рідним - бережіть себе!
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27.05.2024 18:23 Відповісти
 
 