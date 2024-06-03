Окупаційна влада вивезла 46 дітей з Херсонського дитячого будинку до РФ: NYT розповіло деталі воєнного злочину. ФОТОрепортаж

Росія на початку повномасштабного вторгнення викрала з Херсонського Будинку дитини 46 українських дітей, про місцезнаходження яких досі нічого не відомо. Журналісти NYT відстежили, як ціла мережа російських посадовців та політиків, пов’язаних із партією диктатора РФ Володимира Путіна, проводила кампанію з переміщення дітей з Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Будинок дитини у Херсоні

Щоб прослідкувати за долею та переміщенням дітей, які опинились під контролем російської влади, журналісти видання проаналізували дописи в російських соціальних мережах, отримали доступ до фото, відео, текстових повідомлень та документів, а також провели більш ніж 110 інтерв’ю з юристами та російськими й українськими посадовцями.

У матеріалі йдеться, що після повномасштабного вторгнення РФ працівники дитбудинку у Херсоні – державної установи для дітей з особливими потребами – сховали вихованців у підвалі церкви. Зазначається, що в Будинку дитини перебували немовлята та діти до п’яти років, деякі з них мали серйозні вади, наприклад, церебральний параліч. Діти не були сиротами, у деяких з їхніх батьків були обмежені батьківські права, частина дітей була вилучена з неблагополучних родин або покинута.

46 дітей, яких вивезли окупанти з дитбудинку

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Вивезення дітей

25 квітня 2022 року російські посадовці знайшли дітей та перевезли їх майже за 300 км від дому, весь час знімаючи дітей для своїх пропагандистських роликів.

Як вважають фахівці у галузі права, те, що відбулося з дітьми надалі, може становити воєнний злочин.

Російські посадовці стверджують, що переміщення дітей було гуманітарною місією і відповідало їхній Конституції, оскільки Росія незаконно приєднала окуповану Херсонську область. Однак фахівці з захисту прав людини кажуть, що закони окремої держави не можуть стояти вище за міжнародні зобов’язання.

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Діти повернулись до Дитбудинку зі сховища на вимогу окупантів

Окупаційна влада у Херсоні (на час окупації міста російськими військовими) вимагала від вихователів, аби дітей перемістили назад у Дитячий будинок. Керівництво закладу все-таки погодилося.

Як розповіла одна з виховательок, у наступні місяці озброєні люди у російській військовій формі часто і без попереджень навідувались в Будинок Дитини, щоб стежити за дітьми й вихователями.





На початку весни 2022 року над будівлею майорів вже російський триколор, а озброєні солдати й політики почали привозити дітям гуманітарну допомогу - російську пропагандистську літературу та газовані напої.

Протягом кількох наступних місяців російські посадовці знімали фото і відео про те, як вони допомагають дітям, і розміщували їх у своїх соцмережах.

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Після тимчасової окупації Росією міста новою очільницею закладу стала Тетяна Завальська — одна із педіаторок закладу, яка не приховувала своїх проросійських поглядів. У місяць її призначення дитбудинок зареєстрували в російській системі.

Поплічники Путіна часто відвідували дитбудинок

Крім того, пише NYT, у своїх інтерв’ю російські чиновники розповідали, що діти з Херсону – російські.

Серед тих, хто часто відвідував заклад був Ігор Кастюкевич. Він був членом російського парламенту від політичної партії Путіна "Единая Россия".

Видання нагадує, що у травні 2022 року Путін підписав документ, який спрощував набуття російського громадянства, а значить - росіяни можуть легше усиновити викрадених Росією українських дітей.

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Дітей почали вивозити спочатку до Криму

Пізніше працівникам закладу повідомили, що дітей вивозять. У закритих чатах у Telegram для цього спеціально набирали студентів-добровольців із медичних вузів в Криму. Забирати дітей приїхала окупаційна влада Криму, Херсону та деякі посадовці з Москви.

Дітей перевезли у Сімферополь, столицю Криму, і розділили між двома дитячими закладами. Співробітники одного з них, "Йолочки", раніше звинувачувалися у неналежному догляді за дітьми.

Окупанти, які вивозили українських дітей до Криму

"Офіційно" викрали

Українська сторона стверджує, що місцеперебування дітей їм офіційно не повідомлялося. Проте російські чиновники залишили сліди в Telegram.

Зрештою, українським дітям було надано російське громадянство, що є необхідною умовою для усиновлення та влаштування в російські сім'ї. Юристи стверджують, що видача нових документів, переклад імен дітей та зміна їхнього громадянства свідчать про намір російської влади позбавити дітей їхньої ідентичності, що є порушенням Конвенції про права дитини. Це також може становити воєнний злочин.

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The Times не отримали відповіді на свої численні запити на коментарі від адміністрацій Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. У своїх публічних заявах уповноважена пообіцяла продовжити роботу.

У серпні минулого інтереси дітей представляє Міністерство праці та соціальної політики окупованої Херсонської області.

Згодом фотографії Херсонських дітей почали з’являтися у російському федеральному банку даних дітей-сиріт серед десятків тисяч російських дітей. Там журналісти знайшли 22 дитини із Херсонського будинку дитини. У анкетах зазначено, що діти з Криму, а місце народження, а саме Україна — не згадується.

Журналісти The Times отримали фотографії дітей від їхніх нових вихователів у Криму.

Журналісти The Times отримали фотографії дітей від їхніх нових вихователів у Криму.

Подальша доля дітей, яких вдалося повернути

Щонайменше двоє з дітей були влаштовані в російські сім’ї, як повідомили у службі у справах дітей у Криму.

Щонайменше семеро дітей з Херсонського Будинку Дитини повернулися до України за сприяння української влади та посередників з Катару. Серед них - Анастасія та Микола Володіни, чия мати у лютому цього року їздила за ними до Москви.

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Зазначається, що пізніше Анастасія померла в українській лікарні, лише через кілька тижнів після того, як їй виповнилося шість років. Лікар назвав причиною її смерті епілептичний напад.

Микола перебуває під опікою української держави, поки його батьки чекають рішення суду стосовно своїх батьківських прав. Решта херсонських дітей все ще залишаються під владою Росії.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно.

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