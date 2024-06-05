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Уже 37 країн входить до коаліції з повернення українських дітей, - Зеленська

Олена Зеленська

Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада вивезла 46 дітей з Херсонського дитячого будинку до РФ: NYT розповіло деталі воєнного злочину. ФОТОрепортаж

"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – зауважила Зеленська.

Вона додала, що нині до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

Під час інтерв’ю перша леді також розповіла про роботу з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" та діяльність Фундації Олени Зеленської.

Також читайте: На Глобальному саміті миру країни закликатимуть приєднатися до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, - Лубінець

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.

Автор: 

депортація (723) діти (5066) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+8
А шо, оті 37 країн їх тримають? Чи може хоч одна з них має вплив на кацапстан? Якщо там немає Китаю, то все інше просто PR чистої води, "сотрясєніє воздуха впустую". І як би ота "скумбрія по 8" не намагалась надувати щоки - нічого з того не вийде, окрім банального "пу-у-ук".
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05.06.2024 18:29
+4
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05.06.2024 18:28
+4
ТЄМА СКУМБРІЇ НЕ РОЗКРИТА , НЄ ЗАЧЬОТ ...
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05.06.2024 19:02
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05.06.2024 18:19 Відповісти
Потужно ...аж 37
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05.06.2024 18:22 Відповісти
ТЄМА СКУМБРІЇ НЕ РОЗКРИТА , НЄ ЗАЧЬОТ ...
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05.06.2024 19:02 Відповісти
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05.06.2024 18:28 Відповісти
Перше, що мені в голову прийшло.
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05.06.2024 18:33 Відповісти
Просто сценарист этой муйни из говноквартала тоже читал 12 стульев.
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05.06.2024 18:41 Відповісти
А шо, оті 37 країн їх тримають? Чи може хоч одна з них має вплив на кацапстан? Якщо там немає Китаю, то все інше просто PR чистої води, "сотрясєніє воздуха впустую". І як би ота "скумбрія по 8" не намагалась надувати щоки - нічого з того не вийде, окрім банального "пу-у-ук".
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05.06.2024 18:29 Відповісти
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05.06.2024 18:33 Відповісти
Ну і????
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05.06.2024 18:39 Відповісти
ЩО ЦЕ ДАЛО?!
Якій результат?
Гаразд, "попрацюєш" ще 2-3 роки - буде 70 країн... і ЩО?!
Навіть кіт, коли "лиже яйця" має надію отримати ПЕВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
На якій РЕЗУЛЬТАТ вашої "праці" ви РОЗРАХОВУЄТЕ?!
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05.06.2024 18:39 Відповісти
Ця їх "праця" схожа на те, як би я почав
збирати підписи сусідів на прокладку Метро в наше село!
і то, мабуть моя "праця" мала би БІЛЬШИЙ сенс.
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05.06.2024 18:42 Відповісти
Цікаво, як можна повернути дітей, яких утримує раша, без участі та бажання раші... Чи Аргентина має вплив на *****?
Інакше я не бачу толку з тої коаліції, хай би в ній навіть весь світ був.
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05.06.2024 18:49 Відповісти
Щось давно не відсвічувала скумбрія по 8...
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05.06.2024 18:50 Відповісти
І вони поїдуть і заберуть в кацапів дітей?
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05.06.2024 19:00 Відповісти
Приїде з Оману величайший зелідор - орден тобі дасть
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05.06.2024 19:09 Відповісти
Получили ноутбуки для ВПО, все обклеенные ее фамилией. Но прикол в том что ноутбуки были произведены для американского и арабского рынка с соответствующими последствиями. Электрические вилки не евро стандарта, клавиатура без кириллицы, кинули наклейки в комплект. Проблемы с установкой винды.
Клеить собственные ярлыки на гуманитарную помощь, вот все на что способна эта скумбрия.
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05.06.2024 19:17 Відповісти
з лєнки при цифрі 37 в момєнт слітаєт клей ))
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05.06.2024 19:53 Відповісти
Кондоми зелені використані, ви просрали тисячі дітей росіянам. Найціннішого капіталу. Тільки за це ви маєте право як мінімум бути посадженими на довічне без права звільнення до самої смерті. А тепер хочете інших 17 річних дітей відправити на смерть щоб вони виправляли наслідки вашого тупого керування. Безсовісні навіть не люди - тварини ви.
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05.06.2024 20:01 Відповісти
Скумбрії. Тваринам буває соромно.
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05.06.2024 20:45 Відповісти
О, скумбрія всплила
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05.06.2024 21:34 Відповісти
Своїх вивезла завчасно.
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05.06.2024 21:46 Відповісти
Яке лицемірство Після того як ця потвора закликала здавати місця дислокації ЗСУ (занесена до "Миротворця"), воно роззявляє свого чорного рота і щось про дітей базіка Люди де були ваші мізки коли ви отоє все обирали?
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06.06.2024 02:39 Відповісти
Неймовірно, ЗЕлена з 2022 р жаба здала тисячі дітей в окупацію, а 37 країн тепер повинні допомагати, це в дусі Бубочки, зразу проїбати виробництво української зброї щоб зараз вимагати її у союзників.
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06.06.2024 04:00 Відповісти
 
 