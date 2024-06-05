Уже 37 країн входить до коаліції з повернення українських дітей, - Зеленська
Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.
Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.
"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – зауважила Зеленська.
Вона додала, що нині до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.
Під час інтерв’ю перша леді також розповіла про роботу з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" та діяльність Фундації Олени Зеленської.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.
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Гаразд, "попрацюєш" ще 2-3 роки - буде 70 країн... і ЩО?!
Навіть кіт, коли "лиже яйця" має надію отримати ПЕВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
На якій РЕЗУЛЬТАТ вашої "праці" ви РОЗРАХОВУЄТЕ?!
збирати підписи сусідів на прокладку Метро в наше село!
і то, мабуть моя "праця" мала би БІЛЬШИЙ сенс.
Інакше я не бачу толку з тої коаліції, хай би в ній навіть весь світ був.
Клеить собственные ярлыки на гуманитарную помощь, вот все на что способна эта скумбрия.