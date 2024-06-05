Уже 37 країн входить до коаліції з повернення українських дітей, - Зеленська

Олена Зеленська в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ розповіла, що міжнародна коаліція з повернення українських дітей налічує вже 37 країн, нещодавно до неї долучилася Аргентина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це перша леді Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю журналістам з Аргентини, Бразилії, Колумбії, Мексики, Перу, Сальвадору та Чилі.

Дружина Президента наголосила, що Росія продовжує приховувати дані та місце перебування українських дітей. Доступу до них не мають ані українські органи влади, ані міжнародні організації.

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"Протиставити російському свавіллю щодо беззахисних дітей можемо тільки спільні зусилля всіх вільних країн. Обнадіює, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей постійно зростає. Важливо, щоб усі країни світу якнайшвидше зрозуміли: права та захист українських дітей – це про права й захист їхніх дітей також", – зауважила Зеленська.

Вона додала, що нині до коаліції входять уже 37 країн. Днями до неї приєдналася Аргентина.

Під час інтерв’ю перша леді також розповіла про роботу з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" та діяльність Фундації Олени Зеленської.

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Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у воєнних злочинах у вигляді незаконних депортації та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованої території України.