Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО
Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду в п’ятницю видала ордери на арешт президента Росії Путіна у зв’язку із ситуацією в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Як повідомила пресслужба суду, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
"Палата досудового провадження ІІ на підставі клопотань Прокуратури від 22 лютого 2023 року постановила, що існують достатні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдало шкоди українським дітям", - йдеться в повідомленні.
Палата зазначає, що вважає ордери на арешт таємними "з метою захисту потерпілих і свідків, а також з метою забезпечення розслідування".
"Тим не менш, беручи до уваги, що поведінка, про яку йдеться в цій ситуації, ймовірно, триває, і що поінформованість громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата вважає, що в інтересах правосуддя уповноважити Секретаріат оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і міри відповідальності, встановлені Палатою", - оголосив виконувач обов'язків президента МКС Пйотр Гофманський
Вищезазначені ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова повідомила, що "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.
МЗС України ініціювало кримінальну справу проти дитячого омбудсмена РФ Львової-Бєлової за незаконне всиновлення дитини з Маріуполя
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Слава Україні.
Тепер товариш Сі буде домовлятися про мир з міжнародним злочинцем....якщо не скасує свій "історичний" візит в мордор.
Яке розчарування для двох диктаторів.
Последний гвоздь будет если Со отменит уже согласованный визит.
Тогда кажись ******.
Міжнародний кримінальний суд вважає, що імператор 1/9 частини суші особисто несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації дітей з окупованих ним територій України у Залісся. (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту).
Слід нагадати, що крадіжкою українських дітей на Донбасі займалася також виконавчий директор організації «Справедливая помощь» пані Єлизавета Глінка, більш відома як «лікар Ліза». Ця літня жінка згідно з біблійною термінологією за сумісництвом була «людиною-хижаком», що є гріхом.
Шістнадцять разів Єлизавета Глінка перетинала кордон суверенної держави України, оминаючи офіційні пункти переходу кордону. У її паспорті, який зараз лежить на дні Чорного моря під Сочі, ви не знайдете штампів та печаток українських прикордонників. Донецькі колаборанти виклали на своїх сайтах інформацію про те, що «лікар Ліза за два роки вивезла з окупованих росією територій Донбасу майже 500 українських дітей.
Також пані Глінка мала знати, що будь-яке перевезення дітей-громадян України через державний кордон має відбуватися виключно з чітким дотриманням українського Законодавства, за наявності відповідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують особу дитини та її приналежність до українського громадянства.
«Добрий лікар» - легенда Луб'янки для прикриття. Фактично ця жінка була звичайним кур'єром. «Добрий ангел» у спідниці доставляв терористам «ДНР» ********** та медпрепарати, бронежилети та тушонку, горілку та маскхалати, одноразові шприци та чоловічі штани брудно-жовтого кольору.
Якщо загибла леді займалася на Донбасі лише філантропією, то чому офіцери ФСБ взяли з вдівця пана Гліба Глінки підписку про нерозголошення діяльності його дружини?
Я цю мерзенну курву ненавиділа всіма силами. І неймовірно рада, що цю гадину Бог так гарно покарав.
Это очень важно. Этот повод теперь станет известен всеми миру. Депортации, разлучение с семьями и принудительное "перевоспитание" детей - это поистине нацистский проект в том простом смысле, что он имеет прямые аналогии в практике нацистов в Восточной Европе во время Второй мировой войны.
То, что это обвинение зафиксировано международным сообществом и предъявлено, является серьезным знаком для представителей российской элиты, тем, кто работает на режим Путина, пусть и не непосредственно на войну. Теперь это не просто война, теперь это война, в ходе которой совершаются преступления против человечности.
Теперь это не просто какая-то региональная война из-за спорных территорий типа войны в Карабахе, по поводу которой никто и никогда не объявлял президентов Азербайджана и Армении военными преступниками.
После выдачи ордера на арест Путина для всего международного сообщества война РФ против Украины - это преступная война которую развязал Военный Преступник, официально подлежащий аресту и суду.
дайте знати, коли почнуться чухатись і виконувати рішення суду!
Я чекаю, щоб додавалися статті, бо злочинів скоєно багато.
В інформаційному плані - неоціненно.
Тепер будь-яка мерзота, яка захоче проквакати щось на захист цього виродка, його поплічників і рашки загалом - сто разів замислиться (якщо є чим).
І вірю, що вже про жодне збереження морди х**ла більше ніхто не посміє вякнути.
Дай-то Бог !!!
Теперь американцам будет сложнее предлагать нам переговоры и жать Путину потную ручку.
Навіть натяку нема на те, що підтримує, схвалює, нарешті, правильно і т.д.
Я б сказала: таке враження, що персонаж жалкує через таке рішення.
І для недалеких, які безтямно дякують істукану за нібито його GO Міжнародному Кримінальному Суду, повторив: що Штати не є членом МКС.
Ордер видано на запит прокурора МКС Каріма Хана, який є британцем.
Сца...ть на міжнародного злочинця гавкнути?!
...Відповідно до пункту 1 статті 27 Статуту його положення застосовуються однаково до всіх осіб незалежно від їх посадового становища. Зокрема, посадове становище глави держави або уряду, члена уряду чи парламенту, вибраного представника чи посадової особи уряду не звільняє особу від кримінальної відповідальності згідно зі Статутом і не є само по собі підставою для пом'якшення вироку.
В пункті 2 статті 27 Статуту зазначається, що імунітети та спеціальні норми, які можуть бути пов'язані з посадовим становищем особи відповідно до національного чи міжнародного права, не повинні перешкоджати здійсненню Судом його юрисдикції щодо такої особи.
...Статут фактично відтворює переважну більшість положень, що визначають злочини, ... конвенцій, до яких приєдналася Україна. До того ж положення Статуту, які забороняють злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії, розглядаються нині як звичаєва норма міжнародного права, що неодноразово підтверджували міжнародні судові органи. Отже, їх характер як злочинних згідно зі статтею 18 Конституції України не залежить від приєднання України до Статуту та набуття ним чинності.
...Недоторканність певної категорії посадових осіб - це не їх привілей; вона пов'язана з виконанням ними важливих державних функцій, а тому відповідно до Конституції України і міжнародно-правових зобов'язань України не може розглядатися як гарантія їх безкарності. Недоторканність народних депутатів України, Президента України, суддів передбачає лише спеціальні умови притягнення їх до кримінальної відповідальності.
...Отже, стаття 27 Статуту не суперечить частинам першій, третій статті 80, частині першій статті 105 та частинам першій, третій статті 126 Конституції України.
...Міжнародний кримінальний суд не може прирівнюватися до іноземного суду, оскільки створюється, як уже зазначалося, за участю та згодою держав-учасниць на основі міжнародного, а не національного права. Мета, якою пояснюється заборона видачі громадян однієї держави іншій, досягається у Міжнародному кримінальному суді шляхом застосування відповідних положень Статуту, розроблених (або схвалених) державами-учасницями. Ці положення базуються на міжнародних пактах про права людини, згода на обов'язковість яких для України вже надана.
...Як випливає із змісту зазначених та інших статей Статуту, Міжнародний кримінальний суд здійснює свою юрисдикцію на території лише тих держав, які приєдналися до Статуту шляхом його ратифікації у встановленому порядку, тобто стали державами-учасницями Статуту, або уклали спеціальну угоду про поширення його юрисдикції на свою територію.
Згідно з частиною першою статті 9, пунктом 32 частини першої статті 85 Конституції України надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів, у тому числі цього Статуту, віднесено до повноважень Верховної Ради України - парламенту, який через обраних до нього представників - народних депутатів України - репрезентує волю народу.
Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, стають частиною національного законодавства України. Саме в такий спосіб здійснюється народний суверенітет щодо поширення юрисдикції міжнародних судових органів на територію України (за умови, що положення їх статутів не суперечать Конституції України).
Я не є автором вищенаведеного, воно є обов'язковим до виконання.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text
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Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його.
Джерело: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=99000
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Президент України не підписав https://lb.ua/society/2021/08/19/492019_ochikuvannya_vbivaie_pid_ofisom.html Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (законопроєкт № 2689) , ухвалений парламентом ще в травні 2021 року.
Джерело: https://lb.ua/society/2022/03/03/507857_pravozahisniki_go_vimagayut.html
Неважко уявити, про що думають російські «еліти». Точніше, та їх частина, яка сподівається зберегти капітал і вплив, переживши Путіна, як би не закінчилася розв'язана ним війна. Не на словах, а на ділі їх дали зрозуміти, що ухилитися від особистої відповідальності не вийде. Вони, як і Львова-Бєлова, є співучасниками, питання лише в тому, коли ордер буде виданий на їх ім'я. На відміну від президента, вони не мають імунітету від кримінального переслідування за міжнародним правом.
Конечно, ордер на арест путина не означает его скорого ареста. Это не приговор - это «просто» позорище на весь мир.
Клеймо, надпись на лбу зеленкой - «Бегите от него!».
А что касается непризнания этого ордера нв россии…
Ливия тоже в 2011 г. не признала ордер Гаагского трибунала на арест Муаммара Каддафи. После чего тот прожил еще очень долго - целых четыре месяца.
Аминь!