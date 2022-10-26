Дитячий омбудсмен РФ "усиновила" незаконно вивезену з України дитину
Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.
Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – сказала Львова-Бєлова.
Львова-Бєлова навела статистику, згідно з якою всього росіяни вивезли із зони проведення "спеціальної військової операції" до двох тисяч українських дітей-сиріт. 350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії. А ще більше тисячі очікують на незаконне усиновлення.
Дитячий омбудсмен РФ заявила, що скоро інформація про них буде розміщена в Джержавному банку даних і стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни.
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А это одоробло даже канализацию кацам не провело и воевал с Грузией 2 мил.населения.
Того пиз.или все кому не лень,то в Альпах половина войска сдохла
То 4 тыс швейцарских наёмников набили рыло 10 тыс русских вояж.
а зараз говорять і про те, що декого вивозили на органи
і дивлячись, наскільки легко ОБУНДЕСМЕН /СЕБТО ЗАХИСНИК ПРАВ ДІТЕЙ
зізнається у порушенні НЕЮ Ж ПРАВ ДИТИНИ я вірю, що про вивоз людей з України для подальшого розтину на органи.
ті падли своїм дітям-сирітам ладу дати не можуть..
чи генофонд кацапський збираються поліпшити??? реально треба розпилити ту парашу між країнами, а ото бидло нехай на болотах мох жере
бо вона частина уряду який вбиває батьків наших дітей