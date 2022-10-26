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Новини Війна
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Дитячий омбудсмен РФ "усиновила" незаконно вивезену з України дитину

діти

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – сказала Львова-Бєлова.

Львова-Бєлова навела статистику, згідно з якою всього росіяни вивезли із зони проведення "спеціальної військової операції" до двох тисяч українських дітей-сиріт. 350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії. А ще більше тисячі очікують на незаконне усиновлення.

Дитячий омбудсмен РФ заявила, що скоро інформація про них буде розміщена в Джержавному банку даних і стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни.

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Автор: 

діти (5064) Маріуполь (3228) росія (65122)


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Топ коментарі
+36
То есть призналась (для будущего суда) в соучастии в похищении ребёнка . . .
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26.10.2022 22:27
+28
вони відрізняються..., вони значно гірші...
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26.10.2022 22:32
+22
бідні діти...
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26.10.2022 22:28
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То есть призналась (для будущего суда) в соучастии в похищении ребёнка . . .
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26.10.2022 22:27 Відповісти
Воно кончене, відповідно до пасади, тим самим тільки посилює свою відповідальність за такий злочин
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26.10.2022 22:35 Відповісти
посади
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26.10.2022 22:36 Відповісти
Всім багато бавовни на ніч!!! В окупованому Шахтарську на Донеччині хтось покурив біля цистерн з паливом
https://t.me/D7_channel/20903?single
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26.10.2022 22:49 Відповісти
бідні діти...
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26.10.2022 22:28 Відповісти
Ось і підтвердили рашисти, що вони нічим від нацистів Гітлера не відрізняються.
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26.10.2022 22:29 Відповісти
вони відрізняються..., вони значно гірші...
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26.10.2022 22:32 Відповісти
Не надо так Гитлера оскорблять,он автобан первый в мире построил,воевал с половиной мира.
А это одоробло даже канализацию кацам не провело и воевал с Грузией 2 мил.населения.
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26.10.2022 22:33 Відповісти
От не треба розказувати українцям проте, на скільки гітлер краще за стелєна чи путєна.
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26.10.2022 23:32 Відповісти
Это все равно что Саню Македонского с Суворовым сравнивать.
Того пиз.или все кому не лень,то в Альпах половина войска сдохла
То 4 тыс швейцарских наёмников набили рыло 10 тыс русских вояж.
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26.10.2022 23:37 Відповісти
Шановний Харків Сумськой і мною також, у часи 2-ої світової війни Німеччіна була правовою державою! А то що писали про гітлеровців, зайвехромосоми також писало і про Українців! Різниця тільки в тому там концтабори, а у нас снегірі!
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26.10.2022 23:05 Відповісти
ця вже давно клієнт трибуналу - це лише буде ще одним епізодом....
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26.10.2022 22:33 Відповісти
це ті, хто на слуху і кого в Україні вкрали під усиновлення
а зараз говорять і про те, що декого вивозили на органи
і дивлячись, наскільки легко ОБУНДЕСМЕН /СЕБТО ЗАХИСНИК ПРАВ ДІТЕЙ
зізнається у порушенні НЕЮ Ж ПРАВ ДИТИНИ я вірю, що про вивоз людей з України для подальшого розтину на органи.
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26.10.2022 22:34 Відповісти
массовый киднеппинг....это что-то новое в мировой истории...
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26.10.2022 22:34 Відповісти
Никак нет. Это было с незапамятных времен.
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27.10.2022 02:30 Відповісти
якось навіть всі матюки закінчились..то що??? вже торгівля дітьми чи ще ні?? то реально вже страшно, бо на черзі - діти-донори й діти-піддослідні..

ті падли своїм дітям-сирітам ладу дати не можуть..

чи генофонд кацапський збираються поліпшити??? реально треба розпилити ту парашу між країнами, а ото бидло нехай на болотах мох жере
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26.10.2022 22:35 Відповісти
Немає в мовах Світу таких слів образи, щоб охарактеризувати русню...
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26.10.2022 22:45 Відповісти
*****
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26.10.2022 22:49 Відповісти
Гражданка США Елизавета Глинка, доктор Лиза, воровала и вывозила детей в Россию целыми детдомами. Это обычная фашистская практика. У них демография страдает, поэтому и вывозят население, не только детей.
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26.10.2022 22:59 Відповісти
Який жах безпросвітний
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26.10.2022 23:05 Відповісти
Кацапи вироджуються, в них генетичні дефекти, тому їм потрібно красти дітей нормальних здорових народів, щоб якось триматись.
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26.10.2022 23:07 Відповісти
тим самим вона виправдала вбивство реальних батьків цієї дитини
бо вона частина уряду який вбиває батьків наших дітей
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26.10.2022 23:13 Відповісти
Решение вопроса похищения орками украинских детей лежит в истреблении их армии и самого мордора. Чем больше убьем мобиков, тем быстрее освобим и территории и детей. Главное вооружения от союзников.
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26.10.2022 23:38 Відповісти
Цю суку вішати треба.
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27.10.2022 00:09 Відповісти
Nažalj, toljko posadiut.
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27.10.2022 02:40 Відповісти
На расєї узаконений кіднепінг, коли в усьому світі - це самий страшний злочин.
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27.10.2022 01:47 Відповісти
 
 