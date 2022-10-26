Дитячий омбудсмен РФ "усиновила" незаконно вивезену з України дитину

Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова "усиновила" хлопчика, якого російські окупанти незаконно вивезли з Маріуполя.

Про це вона розповіла на пресконференції 26 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали з Маріуполя групу з 31 дитини", – сказала Львова-Бєлова.

Львова-Бєлова навела статистику, згідно з якою всього росіяни вивезли із зони проведення "спеціальної військової операції" до двох тисяч українських дітей-сиріт. 350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії. А ще більше тисячі очікують на незаконне усиновлення.

Дитячий омбудсмен РФ заявила, що скоро інформація про них буде розміщена в Джержавному банку даних і стане доступною для всіх кандидатів в усиновлювачі та опікуни.

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