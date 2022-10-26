Детский омбудсмен РФ усыновила незаконно вывезенного из Украины ребенка
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.
Об этом она рассказала на пресс-конференции 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", – сказала Львова-Белова.
Львова-Белова поделилась статистикой, согласно которой всего россияне вывезли из зоны проведения "специальной военной операции" до двух тысяч детей-сирот. 350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. А еще более тысячи детей ожидают незаконного усыновления.
Детский омбудсмен РФ заявила, что скоро информация о них будет размещена в Государственном банке данных и станет доступна всем кандидатам в усыновители и опекуны.
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А это одоробло даже канализацию кацам не провело и воевал с Грузией 2 мил.населения.
Того пиз.или все кому не лень,то в Альпах половина войска сдохла
То 4 тыс швейцарских наёмников набили рыло 10 тыс русских вояж.
а зараз говорять і про те, що декого вивозили на органи
і дивлячись, наскільки легко ОБУНДЕСМЕН /СЕБТО ЗАХИСНИК ПРАВ ДІТЕЙ
зізнається у порушенні НЕЮ Ж ПРАВ ДИТИНИ я вірю, що про вивоз людей з України для подальшого розтину на органи.
ті падли своїм дітям-сирітам ладу дати не можуть..
чи генофонд кацапський збираються поліпшити??? реально треба розпилити ту парашу між країнами, а ото бидло нехай на болотах мох жере
бо вона частина уряду який вбиває батьків наших дітей