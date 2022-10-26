Детский омбудсмен РФ усыновила незаконно вывезенного из Украины ребенка

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова усыновила мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.

Об этом она рассказала на пресс-конференции 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Своего сына я увидела, когда эвакуировали из Мариуполя группу из 31 ребенка", – сказала Львова-Белова.

Львова-Белова поделилась статистикой, согласно которой всего россияне вывезли из зоны проведения "специальной военной операции" до двух тысяч детей-сирот. 350 сирот из Донецкой и Луганской областей уже незаконно усыновлены и расселены в 16 регионах России. А еще более тысячи детей ожидают незаконного усыновления.

Детский омбудсмен РФ заявила, что скоро информация о них будет размещена в Государственном банке данных и станет доступна всем кандидатам в усыновители и опекуны.

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