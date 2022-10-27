МЗС України ініціювало кримінальну справу проти дитячого омбудсмена РФ Львової-Бєлової за незаконне всиновлення дитини з Маріуполя

Російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила дитину, яку депортували з Маріуполя в РФ. Правоохоронні органи України відкриють кримінальну справу за даним фактом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, омбудсмен РФ нещодавно заявила про незаконне всиновлення української дитини, яку вивезли з Маріуполя. Також Львова-Бєлова зізналася, що допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованих територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що незаконна депортація дітей та їхнє встиновлення порушують законодавство України, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року та Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба ініціює відкриття кримінальної справи проти росіянки Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти незаконно вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитини.