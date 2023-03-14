Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, - Пєсков
У Кремлі прокоментували наміри Міжнародного кримінального суду (МКС) відкрити дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи наміри МКС.
Пєсков також зазначив, що позиція Києва означає, що цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті лише "військовим шляхом".
Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів, пов’язаних з російським вторгненням в Україну.
Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.
Деякі дипломати та експерти заявили про можливість пред'явлення обвинувачень російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.
Проте ймовірність судового розгляду залишається невеликою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І наш клован відосикович крім виступу на Оскарі, розпилом бюджету й наданих іншими держава коштів, нічим не переймаєтся. А щури при владі під його патронатом знахабніли вже до обкрадання армії.
А не в чемодан.
А кого в світі **** точка зору рузьге?
Вуса збривай дурилка картонна!!!
Вы же уже год назад окружили "немногочисленные батальйоны националистов, которые оказывают сопротивление"!
Не?
Что-то не так?
То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву.
Сильно бы это ему помогло... ?! ))))