Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, - Пєсков

У Кремлі прокоментували наміри Міжнародного кримінального суду (МКС) відкрити дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи наміри МКС.

Пєсков також зазначив, що позиція Києва означає, що цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті лише "військовим шляхом".

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів, пов’язаних з російським вторгненням в Україну.

Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Деякі дипломати та експерти заявили про можливість пред'явлення обвинувачень російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Проте ймовірність судового розгляду залишається невеликою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.