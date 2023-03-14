УКР
Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, - Пєсков

У Кремлі прокоментували наміри Міжнародного кримінального суду (МКС) відкрити дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи наміри МКС.

Пєсков також зазначив, що позиція Києва означає, що цілі Росії в Україні можуть бути досягнуті лише "військовим шляхом".

Також читайте: Міжнародний кримінальний суд має намір порушити дві справи щодо воєнних злочинів РФ в Україні, - The New York Times

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві справи щодо воєнних злочинів, пов’язаних з російським вторгненням в Україну. 

Ці кримінальні справи є першими міжнародними обвинуваченнями, висунутими від початку повномасштабного вторгнення РФ, і порушені після кількох місяців роботи спеціальних слідчих груп. У них стверджується, що Росія викрадала українських дітей і підлітків й відправляла їх у російські табори перевиховання, а також що Кремль навмисно завдавав ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Деякі дипломати та експерти заявили про можливість пред'явлення обвинувачень російському диктатору Володимиру Путіну, оскільки суд не визнає імунітет глави держави у справах, пов'язаних із воєнними злочинами, злочинами проти людяності або геноцидом.

Проте ймовірність судового розгляду залишається невеликою, кажуть експерти, оскільки суд не може розглядати справи заочно, а Росія навряд чи видасть своїх чиновників.

Топ коментарі
+37
14.03.2023 11:18 Відповісти
+24
ну, тоді - НАФУЙ, зі всіх міжнародних організацій!!!!
14.03.2023 11:30 Відповісти
+23
Поляки полностью заблокировали пограничный с бульбастаном переход "Брузги". На дороге установлены противотанковые ежи и бетонные блоки.
14.03.2023 11:24 Відповісти
14.03.2023 11:18 Відповісти
Она вообще ничего не признает.
14.03.2023 11:19 Відповісти
В таком случае - ВОН ИЗ ООН !
14.03.2023 11:35 Відповісти
да да спросили бы у Гитлера и его окружение одобряют ли они Трибунал будущий над НИМИ властью рейха...в Нюрнберге??? вот именно естественно НЕТ так что ершик туалетный может и далее орать и кого вообще волнует мнение Карфаген Россия должны быть уничтожены и засужены лет так 300 чтобы долги отдавали всему миру... думаю они в Москве прекрасно понимают и тому истерят уже--- что Международный суд Трибунал да как угодно назови откроет ящик Пандоры для отдачи Россией долгов как миру так и Украине.... Украина Грузия Молдова Чечня Польша (как правоприемник СССР) Венгрия Чехия и Словакия.. Афганистан все встанут в очередь за своей пайкой долгов ГОЛОДОМОР ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1919-1922 ГОДОВ В УКРАИНЕ СДАЧА УКРАИНЫ ПО БРЕСТ ЛИТОВСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ГЕРМАНИИ В СЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ ЦАРСКОЙ РОССИИ СОВЕТСКОЙ ИМЕННО РОССИЕЙ....а УНР как то подписал соглашение в Брест -Литовске и Немцы не выказали никаких претензий к Украине... а вот Ленин и все кубло советской России натякнули немцам мол Украина рассчитается по долгам кредитов Империи Николая второго... мы погасили порядка 77% долгов пора бы к России РЕГРЕСНЫЙ ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ иск впаять...
14.03.2023 12:23 Відповісти
Вот кацапия и ответит ! )))
14.03.2023 15:05 Відповісти
Пожалуйста , НЕ останавливайтесь !! продолжайте , хотя бы до татаро-монгольского ига .... ...
14.03.2023 15:55 Відповісти
То что вы на все международные законы ложили уже все поняли. Но пока у вас достаточно бабла найдутся в мире орбаны и ему подобные
14.03.2023 11:20 Відповісти
Вас шакалів ніхто не питає!
14.03.2023 11:20 Відповісти
👍
14.03.2023 11:24 Відповісти
нравіца ненравіца....(песнь ботоксного стєрха)
14.03.2023 12:16 Відповісти
Поляки полностью заблокировали пограничный с бульбастаном переход "Брузги". На дороге установлены противотанковые ежи и бетонные блоки.
14.03.2023 11:24 Відповісти
Ни одна бульба не проскочит!
14.03.2023 13:00 Відповісти
на суде чикатило заявил что не признает власть прокуроров и ментов....
14.03.2023 11:25 Відповісти
14.03.2023 12:20 Відповісти
А коли це злочинцям надавали право визнавати юрисдикцію суду?
14.03.2023 11:25 Відповісти
Для росії закон не писан, росія як скотина розуміє лише мову сили. З нею можна розмовляти лише відправлюючи но неї цинкові гроби до тих пір, поки диктатор сам над собою не вчинить правосуддя чи поки його голову не винесуть Заходу самі ж рашисти, щоб врятувати їх шкури

14.03.2023 11:28 Відповісти
ну, тоді - НАФУЙ, зі всіх міжнародних організацій!!!!
14.03.2023 11:30 Відповісти
Від фашистів з Німеччини не питали, чи визнають вони Нюрнберзький процес... Тож і у москалів ніхто не питатиме їхньої згоди...
14.03.2023 11:31 Відповісти
Гитлер тоже не признавал Гаагский трибунал ..
14.03.2023 11:31 Відповісти
...Гитлер свалил воощет,а вот ***** в Аргентину не светит,остается остров Врангеля...
14.03.2023 12:07 Відповісти
В случае Пыньки - остров Врунгеля.
14.03.2023 13:01 Відповісти
Типу їх питають. А взагалі, якщо б світове співтовариство відразу по сусалам дало мокшандії, а не мінуети витанцьовувало, то вони б так нахабно себе не вели.

І наш клован відосикович крім виступу на Оскарі, розпилом бюджету й наданих іншими держава коштів, нічим не переймаєтся. А щури при владі під його патронатом знахабніли вже до обкрадання армії.
14.03.2023 11:32 Відповісти
Піськов, коли тебе, ху....ла і всю вашу шоблу повісять за яйця, визнаєш перед смертю, падло.
14.03.2023 11:33 Відповісти
Якщо табун з якоюсь назвою нічого не признає, то цей табун не має права називатися країною, яка розміщена на карті світу. Це просто "табун"
14.03.2023 11:34 Відповісти
Будете не признавать, хлебая похлёбку в камере.
14.03.2023 11:34 Відповісти
Ні. Харчування там у камері краще ніж 60%-70% рабокацапів бачили за життя. Тому Піськофф й не "боїться"....
14.03.2023 11:51 Відповісти
Путіна привчать ходити на парашу.
А не в чемодан.
14.03.2023 12:04 Відповісти
Хм, то чого вони ще сидять у різних міжнародних організаціях, посилаються на міжнародні договори і користуються міжнародним правом?!!! Може пора кацапів вигнати з усіх міжнародних інституцій!
14.03.2023 11:35 Відповісти
Когда путина поставят раком , никто не будет спрашивать о признании криминального суда
14.03.2023 11:36 Відповісти
Ги...
А кого в світі **** точка зору рузьге?
14.03.2023 11:39 Відповісти
Хусейн не визнавав - повис в петлі, Каддафі не визнавав - присів на лопату. А як кремльовський хоче не визнати?
14.03.2023 11:39 Відповісти
Зате Міждународний Кримінальний Суд визнає путлєра і піськова теж, війсковим злочинцем.
Вуса збривай дурилка картонна!!!
14.03.2023 11:40 Відповісти
Піськонавкін,а хто вас буде питати визнаєте ви чи ні.
14.03.2023 11:43 Відповісти
Писькофф, а чьо это ты так заменжевался?
Вы же уже год назад окружили "немногочисленные батальйоны националистов, которые оказывают сопротивление"!
Не?
Что-то не так?
14.03.2023 11:44 Відповісти
План Барбаросса по-путінськи😂
14.03.2023 11:49 Відповісти
Кремлівські нелюди побачили що рабокацапи майже без нарікань йдуть помирати в Україну за схіблених тиранів та *****. От вони й посмілішали, розраховуючи завалити трупами рабокацапів Україну й тим виграти. Ще Китай їм допомогу надає, поки помалу й тишком подекуди але це теж їм дає впевненість.
14.03.2023 11:49 Відповісти
Значит верните репарации которые вам выплатила Германия обратно Германии. Ведь именно этот суд постановил о выплате репараций.
14.03.2023 12:00 Відповісти
так і Мілошевич не визнавав і не визнав
14.03.2023 12:03 Відповісти
...дело не в том,что признают болота мацковии,а том что решит большинство стран. Диктаторы и террористы хотят привлечь внимание к себе, выпендреж надо присекать...Виселица, шайке с болот мацковии в этом поможет...
14.03.2023 12:03 Відповісти
це не страшно, що паРаша щось там не визнає. тебе, пЯськов, взагалi за гiвно-йоршик тримають ))

14.03.2023 12:05 Відповісти
отакої , країна в совбезі оон не визнає міжнародний суд
14.03.2023 12:07 Відповісти
Може і ООН не визнає міжнародний суд,якщо досі визнає Расію країною.
14.03.2023 12:23 Відповісти
вот ваших детишек лишат собственности на гнилом западе..все вы и признаете....
14.03.2023 12:10 Відповісти
Це не має значення, Рейх теж не визнавав юрисдикції Нюрнбергського суду
14.03.2023 12:24 Відповісти
Рейху вже не було тоді. А так все вірно - підсудні не визнавали. Та хто їх слухав.
14.03.2023 12:56 Відповісти
Ну в такому разі буде створено аналог Моссад і справедливість буде відновлена без Міжнародного кримінального суду!
14.03.2023 12:43 Відповісти
Мабуть ні один кримінальник у світі, якому суд призначив покарання позбавленням волі, не визнавав такого суду. А якщо і каявся, то робив це фальшиво.
14.03.2023 12:53 Відповісти
Вантус такий вантус
14.03.2023 13:03 Відповісти
Да это все равно что роззсия визнає чи не визнає. Главное что остальные страны признают и то что путина и далее по списку, признают преступником.
14.03.2023 13:54 Відповісти
Згідний на всі 100%.Дикуни визнають тільки батіг(кнут) і джавеліни...
14.03.2023 14:01 Відповісти
А що взагалі визнають ці ублюдки. Тут реба за матьню і об дорогу. Разів з десять. А потім спалити .
14.03.2023 14:28 Відповісти
Нюрнбергский Принцип II

То обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по международному праву.
14.03.2023 14:46 Відповісти
))) представляю такое заявление от Чикотило в отношение уголовного суда... )))
Сильно бы это ему помогло... ?! ))))
14.03.2023 14:56 Відповісти
Варвары должны жить за железным занавесом на зоне, и жрать друг друга.
14.03.2023 20:38 Відповісти
 
 