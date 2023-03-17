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Новости Война
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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. ВИДЕО

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в пятницу выдала ордер на арест президента России Путина в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Как сообщила пресс-служба суда, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

"Палата досудебного производства II на основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", - подчеркивается в сообщении.

Палата отмечает, что считает ордера на арест тайными "с целью защиты потерпевших и свидетелей, а также с целью обеспечения расследования".

"Тем не менее, принимая во внимание, что поведение, о котором идет речь в этой ситуации, вероятно, продолжается, и что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата считает, что в интересах правосудия - уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой", - объявил исполняющий обязанности президента МУС Петр Гофманский.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Напомним, в октябре 2022 года детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что "усыновила" мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.

МИД Украины инициировал уголовное дело против детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой за незаконное усыновление ребенка из Мариуполя

Также читайте: Путин планирует "большой голод", - Данилов

арест (10465) путин владимир (31651) Международный уголовный суд (237)


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Топ комментарии
+77
Так шо теперь ***** невыездное?
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17.03.2023 17:24 Ответить
+59
запасаемся попкорном - слушаем вой болотного симфонического оркестра!
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17.03.2023 17:27 Ответить
+58
Гаага ждьот...
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17.03.2023 17:26 Ответить
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Це смішно_ ) Ніхто його не арештує... Це буде і є доказ того, що ніякі закони в цьому світі непрацюють. Світ крутиться завдяки капіталу, це еволюція людей і технологій.
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17.03.2023 19:58 Ответить
Це не еволюція...це дибілізм..якщо якогось баклана усім світом пов'язати не можуть...Заказати чорта...за нормальні гроші...не вірю що його не можна помножити на 0...
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17.03.2023 20:15 Ответить
Ты шо серьезно? Может и сталина, и гитлера можна было повязать? Каддафи помножили на 0 свои.
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19.03.2023 10:14 Ответить
Московитское х о
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19.03.2023 10:19 Ответить
дуже важливий крок, справа не в тому, що обісцянну крису, бункерну, важко доправити до гааги, найголовніше наступне: за рішенням суду, і тільки, відкривається можливість юридично обгрунтованної процедури конфіскаціі усього майна *****. для України це вкрай необхідно.

Слава Україні.
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17.03.2023 20:08 Ответить
3,14-еZZ ХТО б міг рік назад подумати))
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17.03.2023 20:11 Ответить
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17.03.2023 20:17 Ответить
А Папа Римський поїде до розшукуваного злочинця у рашку?
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17.03.2023 20:25 Ответить
Сезон полювання відкритий,панове!
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17.03.2023 20:27 Ответить
ЗАВТРА НА РАНОК, НОВИНИ: "Луб'янський вибл*док вже в Гаазі, постраждало 12 особистих охоронців - вирішували між собою, хто саме отримає премію 1млрд.$ за доставку"
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17.03.2023 20:29 Ответить
ще один збитий безпілотник, і хЙло завтра буде "кукурікати" на параші
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17.03.2023 20:42 Ответить
Нарешті реакція на яку ми очікували від міжнародного співтовариства!!! Головне спромогтись виконати !!!
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17.03.2023 20:46 Ответить
Як вчасно ! Як тепер сі плпретсч до всіма признаного злочинця ?
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17.03.2023 21:03 Ответить
Як вчасно поспіло це рішення - перед запланованою зустріччю Пу з СІ.
Тепер товариш Сі буде домовлятися про мир з міжнародним злочинцем....якщо не скасує свій "історичний" візит в мордор.
Яке розчарування для двох диктаторів.
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17.03.2023 21:05 Ответить
Подзаборному пуку давно норы плачут.
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17.03.2023 21:06 Ответить
Как там говорил Корбан "они пришли к шабад" так и здесь пятница вечере....
Последний гвоздь будет если Со отменит уже согласованный визит.
Тогда кажись ******.
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17.03.2023 21:28 Ответить
Ой як невдобно вийшло. Це ж треба таке перед самим візитом прищуреного миротворця, хоч би мимо не пролетів, коли в турне вибереться.
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17.03.2023 21:42 Ответить
Міжнародний Кримінальний Суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента московії володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини леді Марії Львової-Бєлової.

Міжнародний кримінальний суд вважає, що імператор 1/9 частини суші особисто несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації дітей з окупованих ним територій України у Залісся. (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту).

Слід нагадати, що крадіжкою українських дітей на Донбасі займалася також виконавчий директор організації «Справедливая помощь» пані Єлизавета Глінка, більш відома як «лікар Ліза». Ця літня жінка згідно з біблійною термінологією за сумісництвом була «людиною-хижаком», що є гріхом.

Шістнадцять разів Єлизавета Глінка перетинала кордон суверенної держави України, оминаючи офіційні пункти переходу кордону. У її паспорті, який зараз лежить на дні Чорного моря під Сочі, ви не знайдете штампів та печаток українських прикордонників. Донецькі колаборанти виклали на своїх сайтах інформацію про те, що «лікар Ліза за два роки вивезла з окупованих росією територій Донбасу майже 500 українських дітей.

Також пані Глінка мала знати, що будь-яке перевезення дітей-громадян України через державний кордон має відбуватися виключно з чітким дотриманням українського Законодавства, за наявності відповідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують особу дитини та її приналежність до українського громадянства.

«Добрий лікар» - легенда Луб'янки для прикриття. Фактично ця жінка була звичайним кур'єром. «Добрий ангел» у спідниці доставляв терористам «ДНР» ********** та медпрепарати, бронежилети та тушонку, горілку та маскхалати, одноразові шприци та чоловічі штани брудно-жовтого кольору.

Якщо загибла леді займалася на Донбасі лише філантропією, то чому офіцери ФСБ взяли з вдівця пана Гліба Глінки підписку про нерозголошення діяльності його дружини?
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17.03.2023 23:49 Ответить
Там ще таких йозефів менгеле знайдеться, що Гутерріш повіситься читаючи висновки своєї комісії про відсутність геноциду українців.
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18.03.2023 00:19 Ответить
Яка жінка ? яка леді ?

Я цю мерзенну курву ненавиділа всіма силами. І неймовірно рада, що цю гадину Бог так гарно покарав.
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18.03.2023 02:43 Ответить
Как там говорил )( уйло,мочить в сортире)
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17.03.2023 21:42 Ответить
Та головне що зараз Московія не зможе позбутися санкцій без виконання ордера
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17.03.2023 22:14 Ответить
Это просто русофобия какая то )))))
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17.03.2023 23:09 Ответить
Важно одно - повод ордера. Которым являются массовые депортации детей из Украины. Обвинение в этом преступлении Путина и Львовой-Беловой зафиксированы международным сообществом и предъявлены руководству России.

Это очень важно. Этот повод теперь станет известен всеми миру. Депортации, разлучение с семьями и принудительное "перевоспитание" детей - это поистине нацистский проект в том простом смысле, что он имеет прямые аналогии в практике нацистов в Восточной Европе во время Второй мировой войны.

То, что это обвинение зафиксировано международным сообществом и предъявлено, является серьезным знаком для представителей российской элиты, тем, кто работает на режим Путина, пусть и не непосредственно на войну. Теперь это не просто война, теперь это война, в ходе которой совершаются преступления против человечности.

Теперь это не просто какая-то региональная война из-за спорных территорий типа войны в Карабахе, по поводу которой никто и никогда не объявлял президентов Азербайджана и Армении военными преступниками.

После выдачи ордера на арест Путина для всего международного сообщества война РФ против Украины - это преступная война которую развязал Военный Преступник, официально подлежащий аресту и суду.
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18.03.2023 02:48 Ответить
ну буде ще один папірець в результаті, де буде сказано, що мосКАЛі - ЗЛО. як з судом по юкосу чи по МН 17.... ну і що? як показує практика, право без сили - безсиле.

дайте знати, коли почнуться чухатись і виконувати рішення суду!
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17.03.2023 23:18 Ответить
Усі, якось, забули про ту Львову-Бєлову. Вона може виявитися більш доступною для арешту.
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17.03.2023 23:25 Ответить
Может мочкануть "при попытке побега"? Типа целились в ноги, а вона как нехорошо получилось... рука дрогнула, прицел сбился, и очередь сама выстрелилась в спину. Не гуманно, согласен, лучше судить.
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17.03.2023 23:30 Ответить
https://youtu.be/447lXe1Y2tE
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17.03.2023 23:45 Ответить
Теперь посмотрим - зашкварится ли Си, ручкаясь с нерукопожатым, к которому собрался приехать 20 марта?
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18.03.2023 00:12 Ответить
"Вийди розбійник"
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18.03.2023 00:16 Ответить
Росія стане КНДР - от і все. І так років на 100
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18.03.2023 02:33 Ответить
Це - ДУЖЕ хороша новина на нашу користь.

Я чекаю, щоб додавалися статті, бо злочинів скоєно багато.

В інформаційному плані - неоціненно.

Тепер будь-яка мерзота, яка захоче проквакати щось на захист цього виродка, його поплічників і рашки загалом - сто разів замислиться (якщо є чим).

І вірю, що вже про жодне збереження морди х**ла більше ніхто не посміє вякнути.
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18.03.2023 02:40 Ответить
Повісити на концерті в лужніках під гаслами ГОЙДА!
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18.03.2023 08:01 Ответить
Вузькоглаза жовта макака поїде до *****?
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18.03.2023 08:24 Ответить
Да ктож его посадит - он же памятник!!!
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18.03.2023 08:27 Ответить
І хто ж виконає рішення суду? Який термін дії ордеру? У разі арешту, який запобіжний захід буде застосовано?
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18.03.2023 08:56 Ответить
Читай https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
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19.03.2023 10:22 Ответить
Поважаюча себе людина погидує тепер подати руку цьому покидьку.
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18.03.2023 09:05 Ответить
https://youtu.be/v1hLtFn4CLU ПЫНЯ - ЗА РЕШЕТКОЙ
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18.03.2023 10:09 Ответить
ОТВЕТ НА ДРОН, СЛЕДУЩИЙ РАЗ ДЕСЯТЬ РАЗ ПОДУМАЕТ
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18.03.2023 10:14 Ответить
Дурачку, до этого дрона, давали возможность отямытыся. Так шо, следующего раза уже не будет, бо уже есть решение суда.
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18.03.2023 10:20 Ответить
https://youtu.be/ju3JOMQ1n7M моль уволили из Германии из-за компрометирующих его обстоятельств... ЗЫ... мож кто не знал, пыню в Германии арестовали амеры. Просидел в тюрьме около пол года. Затем шпиона пыню обменяли на американского разведчика.
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18.03.2023 10:15 Ответить
джемс бомж сраный
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18.03.2023 11:47 Ответить
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18.03.2023 10:44 Ответить
Крок в сторону від раші і ...юридично обгрунтований арешт .

Дай-то Бог !!!
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18.03.2023 11:08 Ответить
Елизавета Глинка, доктор Лиза - гражданка США, крала украинских детей с 2014 года. Мы знаем про это.Чму Обаме и Госдепу было все равно.
Теперь американцам будет сложнее предлагать нам переговоры и жать Путину потную ручку.
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18.03.2023 11:20 Ответить
Ви, напевне, вже бачили коментар наступничка "голубка миру" щодо цього. З нього все зрозуміло.

Навіть натяку нема на те, що підтримує, схвалює, нарешті, правильно і т.д.

Я б сказала: таке враження, що персонаж жалкує через таке рішення.

І для недалеких, які безтямно дякують істукану за нібито його GO Міжнародному Кримінальному Суду, повторив: що Штати не є членом МКС.

Ордер видано на запит прокурора МКС Каріма Хана, який є британцем.
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18.03.2023 16:43 Ответить
https://youtu.be/azRiuBudWVc ***************. Фильм о Владимире Хутине
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18.03.2023 11:22 Ответить
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18.03.2023 12:28 Ответить
А що там українські суди і прокурори?!
Сца...ть на міжнародного злочинця гавкнути?!
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18.03.2023 12:43 Ответить
ось куди путiн буде обережнiше суватися:

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18.03.2023 12:53 Ответить
Ну вот, когда кацапы взвоют о снятии санкций, им скажут - сначала крысу бункерную отдайте, потом других преступников, потом репарации. Вот бы еще пропагандонов так
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18.03.2023 13:02 Ответить
...На думку Президента України, низка статей Римського Статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного від імені України 20 січня 2000 року, не узгоджується із Конституцією України, зокрема, стаття 27, згідно з якою положення Статуту застосовується однаково до всіх осіб, незважаючи на їх посадове становище, не відповідає частинам першій, третій статті 80, частині першій статті 105, частинам першій, третій статті 126 Конституції України, якими народним депутатам України, Президенту України і суддям на час виконання повноважень гарантується недоторканність.

...Відповідно до пункту 1 статті 27 Статуту його положення застосовуються однаково до всіх осіб незалежно від їх посадового становища. Зокрема, посадове становище глави держави або уряду, члена уряду чи парламенту, вибраного представника чи посадової особи уряду не звільняє особу від кримінальної відповідальності згідно зі Статутом і не є само по собі підставою для пом'якшення вироку.

В пункті 2 статті 27 Статуту зазначається, що імунітети та спеціальні норми, які можуть бути пов'язані з посадовим становищем особи відповідно до національного чи міжнародного права, не повинні перешкоджати здійсненню Судом його юрисдикції щодо такої особи.

...Статут фактично відтворює переважну більшість положень, що визначають злочини, ... конвенцій, до яких приєдналася Україна. До того ж положення Статуту, які забороняють злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії, розглядаються нині як звичаєва норма міжнародного права, що неодноразово підтверджували міжнародні судові органи. Отже, їх характер як злочинних згідно зі статтею 18 Конституції України не залежить від приєднання України до Статуту та набуття ним чинності.

...Недоторканність певної категорії посадових осіб - це не їх привілей; вона пов'язана з виконанням ними важливих державних функцій, а тому відповідно до Конституції України і міжнародно-правових зобов'язань України не може розглядатися як гарантія їх безкарності. Недоторканність народних депутатів України, Президента України, суддів передбачає лише спеціальні умови притягнення їх до кримінальної відповідальності.

...Отже, стаття 27 Статуту не суперечить частинам першій, третій статті 80, частині першій статті 105 та частинам першій, третій статті 126 Конституції України.

...Міжнародний кримінальний суд не може прирівнюватися до іноземного суду, оскільки створюється, як уже зазначалося, за участю та згодою держав-учасниць на основі міжнародного, а не національного права. Мета, якою пояснюється заборона видачі громадян однієї держави іншій, досягається у Міжнародному кримінальному суді шляхом застосування відповідних положень Статуту, розроблених (або схвалених) державами-учасницями. Ці положення базуються на міжнародних пактах про права людини, згода на обов'язковість яких для України вже надана.

...Як випливає із змісту зазначених та інших статей Статуту, Міжнародний кримінальний суд здійснює свою юрисдикцію на території лише тих держав, які приєдналися до Статуту шляхом його ратифікації у встановленому порядку, тобто стали державами-учасницями Статуту, або уклали спеціальну угоду про поширення його юрисдикції на свою територію.

Згідно з частиною першою статті 9, пунктом 32 частини першої статті 85 Конституції України надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів, у тому числі цього Статуту, віднесено до повноважень Верховної Ради України - парламенту, який через обраних до нього представників - народних депутатів України - репрезентує волю народу.

Міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, стають частиною національного законодавства України. Саме в такий спосіб здійснюється народний суверенітет щодо поширення юрисдикції міжнародних судових органів на територію України (за умови, що положення їх статутів не суперечать Конституції України).

Я не є автором вищенаведеного, воно є обов'язковим до виконання.
Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text

***********************************

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його.
Джерело: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=99000

***********************************

Президент України не підписав https://lb.ua/society/2021/08/19/492019_ochikuvannya_vbivaie_pid_ofisom.html Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (законопроєкт № 2689) , ухвалений парламентом ще в травні 2021 року.
Джерело: https://lb.ua/society/2022/03/03/507857_pravozahisniki_go_vimagayut.html
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18.03.2023 13:03 Ответить
международным судом разыскивается военный преступник путин в.в. --- поганяло ,,*****,, такие плакаты надо повесить в 125 странах мира
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18.03.2023 16:14 Ответить
*****. Фінал. Незабаром.

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18.03.2023 16:37 Ответить
В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ГУСЕЙ
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18.03.2023 16:41 Ответить
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18.03.2023 16:56 Ответить
******** себе називае мамою
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18.03.2023 17:33 Ответить
Російський правлячий клас є реальним одержувачем ордерів на арешт, виданих в Гаазі. Путін не єдиний «розшукується», і це сигнал для еліт: президент зміниться, а ви залишитеся злочинцями.

Неважко уявити, про що думають російські «еліти». Точніше, та їх частина, яка сподівається зберегти капітал і вплив, переживши Путіна, як би не закінчилася розв'язана ним війна. Не на словах, а на ділі їх дали зрозуміти, що ухилитися від особистої відповідальності не вийде. Вони, як і Львова-Бєлова, є співучасниками, питання лише в тому, коли ордер буде виданий на їх ім'я. На відміну від президента, вони не мають імунітету від кримінального переслідування за міжнародним правом.
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18.03.2023 19:18 Ответить
Правда смішно зі збиттям американського дрона вийшло? Схоже, що саме це бикування тупорилої москалоти у міжнародному авіапросторі й поставило заключну крапку у прийнятті рішення по МКС. Що з є@лом русня??
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18.03.2023 19:52 Ответить
Вот теперь интересно понаблюдать в ближайшем будущем за дружками ***** : берлускони, сальвини , марин лепен, а также разных подоров типа орбана, трампа. Эрдогану тоже теперь не на руку перед выборами, хотя он имеет все шансы и без этого проиграть
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18.03.2023 21:09 Ответить
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18.03.2023 23:53 Ответить
А можно как-то наших судейских попросить на выход, а на их место заманить судей из Гааги ?
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19.03.2023 00:49 Ответить
Он смог повторить
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19.03.2023 06:13 Ответить
І чо китайська комуняка сі дзіпень буде ручкатись з опущеним вошдьом?🤪
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19.03.2023 06:24 Ответить
​«- Я не признаю гильотину, - сказала голова и покатилась по плахе»

Конечно, ордер на арест путина не означает его скорого ареста. Это не приговор - это «просто» позорище на весь мир.

Клеймо, надпись на лбу зеленкой - «Бегите от него!».

А что касается непризнания этого ордера нв россии…

Ливия тоже в 2011 г. не признала ордер Гаагского трибунала на арест Муаммара Каддафи. После чего тот прожил еще очень долго - целых четыре месяца.

Аминь!
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19.03.2023 06:34 Ответить
Чекаємо коли сєчін та ротенберг здадуть *******. Бо без здачі ***** саанкції з них ніколи не знімуть. Вопшєм, це смертний вирок для педофіла
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19.03.2023 07:58 Ответить
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