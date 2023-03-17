Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. ВИДЕО

Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) в пятницу выдала ордер на арест президента России Путина в связи с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Как сообщила пресс-служба суда, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.

"Палата досудебного производства II на основании ходатайств прокуратуры от 22 февраля 2023 года постановила, что существуют достаточные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что нанесло ущерб украинским детям", - подчеркивается в сообщении.

Палата отмечает, что считает ордера на арест тайными "с целью защиты потерпевших и свидетелей, а также с целью обеспечения расследования".

"Тем не менее, принимая во внимание, что поведение, о котором идет речь в этой ситуации, вероятно, продолжается, и что осведомленность общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата считает, что в интересах правосудия - уполномочить Секретариат обнародовать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, за которые выданы ордера, и меры ответственности, установленные Палатой", - объявил исполняющий обязанности президента МУС Петр Гофманский.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

Напомним, в октябре 2022 года детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что "усыновила" мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.

МИД Украины инициировал уголовное дело против детского омбудсмена РФ Львовой-Беловой за незаконное усыновление ребенка из Мариуполя

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