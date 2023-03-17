Путин планирует "большой голод", - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает, что глава РФ Владимир Путин программирует мировой голод в ближайшие годы, поэтому режим страны-агрессора так важно остановить как можно быстрее.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Почему я сейчас говорю о турбулентных процессах? Дело в том, что мир не хочет признать очень простую вещь, что когда у нас происходит война сейчас, когда Российская Федерация напала на нашу страну коварно, и происходящие процессы будут отражаться в ближайшее время на всем мировом сообществе.
Что делает Путин? У Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться.
Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые совершенно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит.
Мы говорим сегодня об уничтожении. Конечно, нам это болит и для нас этот вопрос №1 – это жизнь наших граждан, которых уничтожает этот мерзавец. Это уничтожение нашей инфраструктуры, которую они почти каждый день делают. Но есть еще третий вопрос.
Это вопрос мирового голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне сложно сказать", - заявил Данилов.
Данилов рассказал о расчетах, которые аппарат СНБО представил президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, нужно иметь в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов тонн протеинов.
"Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, какие сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", - подчеркнул секретарь СНБО.
По мнению Данилова, сейчас мир продолжает бояться России, и это огромная ошибка.
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