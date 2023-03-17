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Новости Война
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Путин планирует "большой голод", - Данилов

хліб

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предостерегает, что глава РФ Владимир Путин программирует мировой голод в ближайшие годы, поэтому режим страны-агрессора так важно остановить как можно быстрее.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Почему я сейчас говорю о турбулентных процессах? Дело в том, что мир не хочет признать очень простую вещь, что когда у нас происходит война сейчас, когда Российская Федерация напала на нашу страну коварно, и происходящие процессы будут отражаться в ближайшее время на всем мировом сообществе.

Что делает Путин? У Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление, как голод. И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. И имейте в виду, год, два, три – эти так называемые голодные мигранты должны где-то появиться.

Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним нужно заканчивать как можно скорее. Потому что это вещи, которые совершенно понятны. Они есть на столе. Но о них никто не говорит.

Мы говорим сегодня об уничтожении. Конечно, нам это болит и для нас этот вопрос №1 – это жизнь наших граждан, которых уничтожает этот мерзавец. Это уничтожение нашей инфраструктуры, которую они почти каждый день делают. Но есть еще третий вопрос.

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Это вопрос мирового голода, который Путин программирует, если сейчас не поставить точку в этом вопросе. И почему мир не хочет этого понять, мне сложно сказать", - заявил Данилов.

Данилов рассказал о расчетах, которые аппарат СНБО представил президенту и Кабмину. Согласно им, когда мир в 2040-2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, нужно иметь в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов тонн протеинов.

"Где их брать – мир не знает. И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, какие сегодня происходят на территории нашей страны, это будут еще большие вызовы", - подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, сейчас мир продолжает бояться России, и это огромная ошибка.

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Автор: 

голод (148) Данилов Алексей (1066) путин владимир (31651)


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Топ комментарии
+24
Найвеличніший лідер ********** врятує світ.
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17.03.2023 17:15 Ответить
+22
Хосподя, когда уже этому луганскому ветеринару найдут конкретную работу с чёткими обязанностями и ответственностью?...
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17.03.2023 17:05 Ответить
+22
Нету, *****, никакого голода. Есть лень и негры. И те и те это сраные бичи 21го века нихера не хотят работать а жрать им подавай. так само и кацапы, кацапы те же ****** ******* бичи. их вскормили ножками буша в нулевых, а нужно было **** их заморить голодом шоб эти ****** вымерли, так с Украины им тащили туда хавчик, а нас вас **** ракетами. это пирздец, товарищши
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17.03.2023 17:09 Ответить
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його синам в США та товстопиким кварталівцям це не загрожує
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17.03.2023 20:27 Ответить
Не лише х**ло таке планує. Без нього вистачає "стратегів".
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18.03.2023 01:08 Ответить
пуйлу потрібен хаос,мільйони біженців,безробіття,злидні,алкаші та наркомани в кожному під'їзді,як в раші....Чим скоріше його притягнуть до відповідальності,тим швидше закінчиться війна.
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18.03.2023 06:18 Ответить
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