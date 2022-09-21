Государство, провоцирующее голод, заслуживает жесточайшей реакции мира, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН
Каждый человек в мире должен быть без голода и даже его угрозы.
А любое государство, провоцирующее голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки удачи или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесткую реакцию", - сказал он.
"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не воспринимаем".
Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.
Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны в защиту от голода – право на еду", - добавил Зеленский.
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Это была атака кацапской агентуры накануне выборов в США, для дискредитации кандидата от демократов.
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
Якби ти уважно читав, то зрозумів би, що цей "чёс" був спрямований не тобі, а Генасамблеї ООН. Настроювати та об'єднувати усі країни проти оркостану-для цього усі засоби гарні. Це приносить набагато більше користі Україні, аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати в усіх місцевих коментарях.
"це так-щоб не розслаблялися"-і що в цьому поганого ? Те що орки - найогидніші мерзенні тварюки - потрібно нагадувати постійно, щоб це не забувалося, і щоб зашморг навколо них не розслаблявся, а по можливості стискався ще дужче.
Найкраща реакція та санкції це крилаті і балістичні ракети якими ти міг би вбомбити росіян в кам'яний вік та печери. Принаймні тими ж дронами із бойовою частиною від пари сотень до пари тон. Але нічого цього не відбувається.