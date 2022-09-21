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Государство, провоцирующее голод, заслуживает жесточайшей реакции мира, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН

Каждый человек в мире должен быть без голода и даже его угрозы.

А любое государство, провоцирующее голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки удачи или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесткую реакцию", - сказал он.

"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не воспринимаем".

Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.

Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны в защиту от голода – право на еду", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Эрдоганом "актуальные вопросы безопасности"
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Топ комментарии
+6
Клоуняра, коли вже передаси справу проти Байдена до суду?
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21.09.2022 06:54
+4
Чомусь все частіше пригадується...

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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21.09.2022 06:59
+3
Сьогодні мені приснився приємний сон, що ********* порізали на п'ятаки, аж легше на душі стало.
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21.09.2022 07:07
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Клоуняра, коли вже передаси справу проти Байдена до суду?
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21.09.2022 06:54 Ответить
Ви маєте на увазі Хантера Байдена чи його батька?
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21.09.2022 07:01 Ответить
Дела по "диркам пливкача". Закрыты НАБУ и ДБР.
Это была атака кацапской агентуры накануне выборов в США, для дискредитации кандидата от демократов.
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21.09.2022 07:41 Ответить
Чомусь все частіше пригадується...

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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21.09.2022 06:59 Ответить
Як вони можуть бути солідарними з Україною, якщо вони все ще бояться хутина? Подивіться на Шольца , а іноді і на Байдена. І хочеться iм і колеться iм і торгувати з Росією треба iм , іноді огидно спостерігати.
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21.09.2022 06:59 Ответить
видать, вчера было уже не о чем сказать... переживатель голода...
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21.09.2022 07:03 Ответить
До каких пор будет этот чёс?
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21.09.2022 07:06 Ответить
та чес - це його професія... все життя бла бла
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21.09.2022 07:24 Ответить
"До каких пор будет этот чёс?"
Якби ти уважно читав, то зрозумів би, що цей "чёс" був спрямований не тобі, а Генасамблеї ООН. Настроювати та об'єднувати усі країни проти оркостану-для цього усі засоби гарні. Це приносить набагато більше користі Україні, аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати в усіх місцевих коментарях.
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21.09.2022 08:19 Ответить
Та ти шо? І кого ще настроїла та об'єднала конкретно ця заява?
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21.09.2022 08:26 Ответить
Тих, до кого ці заяви адресовані. Чи ти досі не помітив згуртованості майже усіх країн навколи України та ізоляції оркостану ? Подібні заяви і сприяють такій згуртованості.
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21.09.2022 08:33 Ответить
Тобто всі хто були настроєні та згуртовані-так і залишились настроєними та згуртованими. А подібні заяви..це так-щоб не розслаблялися. Ну то "чёс" і є "чёс".
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21.09.2022 08:44 Ответить
Факти ізоляції оркостану, згуртованості країн у цьому, масштабної підтримки нас зброєю та фінансами є куди більш переконливими у користі для нашої Держави, аніж антизелене лайно., яке розганяють зрадофіли. Вам усе не так : мовчить-погано, говорить-ще гірше.
"це так-щоб не розслаблялися"-і що в цьому поганого ? Те що орки - найогидніші мерзенні тварюки - потрібно нагадувати постійно, щоб це не забувалося, і щоб зашморг навколо них не розслаблявся, а по можливості стискався ще дужче.
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21.09.2022 08:57 Ответить
"..антизелене лайно"... Не палися так відверто, "тєлємарафонєц".)
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21.09.2022 09:08 Ответить
А "аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати" у моєму першому коментарі тобі ти не помітив, тільки зараз побачив "..антизелене лайно ? Все на що спромігся-це тільки телемарафонцем мене обізвати (який я не дивлюся від слова "зовсім" по деяким причинам) ? Це-тому, що по темі тобі немає чого відповісти. Шукай "паливо" й надалі, бо з іншим якось не складається.
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21.09.2022 09:24 Ответить
По якій темі? Я написав, що клован чеше язиком без толку. Ти прибіг і почав істерики закатувати. Теж без толку🤷
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21.09.2022 09:42 Ответить
Де ти там мої істерики побачив ?))) Я тобі відповів, що від його звернень Україні набагато більше користі, аніж від твого спаму, а тобі і відповісти нічого ) А стосовно "Я написав, що клован чеше язиком без толку"-так ти не так написав. Ти написав "До каких пор будет этот чёс?" Висловлюючись твоїми словами-зовсім непаливно, кацапською, ага. Як то кажуть "пеши исчо".
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21.09.2022 09:50 Ответить
Ой,та йди нах. Задовбав. Подоляк за кожен висер платить чи що?
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21.09.2022 10:30 Ответить
Ти свою бидло-натуру як раз і показало, троляко. Висери тут тільки від тебе. От тобі якраз-у напрямку русского военного корабля.
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21.09.2022 14:47 Ответить
Сьогодні мені приснився приємний сон, що ********* порізали на п'ятаки, аж легше на душі стало.
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21.09.2022 07:07 Ответить
😄
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21.09.2022 07:10 Ответить
Разом з ****** та його чемойданом, в який це ***** паскудить.
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21.09.2022 07:35 Ответить
А що там з космодромом? Вже збудував?
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21.09.2022 07:08 Ответить
А коли ми свої вимоги будемо просувати разом з тим зерном??
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21.09.2022 07:11 Ответить
ще досажує мільярд дерев і універ добудовує
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21.09.2022 07:11 Ответить
Коли почнеш виплати дітям за користування надрами?
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21.09.2022 07:38 Ответить
О ! Пожартуй зараз - "сеньйор голодомор"
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21.09.2022 08:34 Ответить
Гарно йому хтось пише! З часом дізнаємось хто...
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21.09.2022 09:14 Ответить
Ось як ти заговорило, зелене чмо. А не хочеш пожартувати про Сеньйор-Голодомор?
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21.09.2022 09:29 Ответить
Це так не працює.

Найкраща реакція та санкції це крилаті і балістичні ракети якими ти міг би вбомбити росіян в кам'яний вік та печери. Принаймні тими ж дронами із бойовою частиною від пари сотень до пари тон. Але нічого цього не відбувається.
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21.09.2022 10:58 Ответить
Зелю-геть !
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21.09.2022 11:56 Ответить
 
 