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Держава, яка провокує голод, заслуговує на найжорсткішу реакцію світу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав солідаризуватися у притягненні Росії до відповідальності за провокування голоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час засідання високого рівня з питань продовольчої безпеки, яке відбувається на полях Генасамблеї ООН

"Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози.

А будь-яка держава, яка провокує голод, пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію", - сказав він.

"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо.

Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності.

Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", - додав Зеленський.

Також дивіться: Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Клоуняра, коли вже передаси справу проти Байдена до суду?
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21.09.2022 06:54
+4
Чомусь все частіше пригадується...

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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21.09.2022 06:59
+3
Сьогодні мені приснився приємний сон, що ********* порізали на п'ятаки, аж легше на душі стало.
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21.09.2022 07:07
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Клоуняра, коли вже передаси справу проти Байдена до суду?
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21.09.2022 06:54 Відповісти
Ви маєте на увазі Хантера Байдена чи його батька?
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21.09.2022 07:01 Відповісти
Дела по "диркам пливкача". Закрыты НАБУ и ДБР.
Это была атака кацапской агентуры накануне выборов в США, для дискредитации кандидата от демократов.
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21.09.2022 07:41 Відповісти
Чомусь все частіше пригадується...

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
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21.09.2022 06:59 Відповісти
Як вони можуть бути солідарними з Україною, якщо вони все ще бояться хутина? Подивіться на Шольца , а іноді і на Байдена. І хочеться iм і колеться iм і торгувати з Росією треба iм , іноді огидно спостерігати.
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21.09.2022 06:59 Відповісти
видать, вчера было уже не о чем сказать... переживатель голода...
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21.09.2022 07:03 Відповісти
До каких пор будет этот чёс?
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21.09.2022 07:06 Відповісти
та чес - це його професія... все життя бла бла
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21.09.2022 07:24 Відповісти
"До каких пор будет этот чёс?"
Якби ти уважно читав, то зрозумів би, що цей "чёс" був спрямований не тобі, а Генасамблеї ООН. Настроювати та об'єднувати усі країни проти оркостану-для цього усі засоби гарні. Це приносить набагато більше користі Україні, аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати в усіх місцевих коментарях.
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21.09.2022 08:19 Відповісти
Та ти шо? І кого ще настроїла та об'єднала конкретно ця заява?
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21.09.2022 08:26 Відповісти
Тих, до кого ці заяви адресовані. Чи ти досі не помітив згуртованості майже усіх країн навколи України та ізоляції оркостану ? Подібні заяви і сприяють такій згуртованості.
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21.09.2022 08:33 Відповісти
Тобто всі хто були настроєні та згуртовані-так і залишились настроєними та згуртованими. А подібні заяви..це так-щоб не розслаблялися. Ну то "чёс" і є "чёс".
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21.09.2022 08:44 Відповісти
Факти ізоляції оркостану, згуртованості країн у цьому, масштабної підтримки нас зброєю та фінансами є куди більш переконливими у користі для нашої Держави, аніж антизелене лайно., яке розганяють зрадофіли. Вам усе не так : мовчить-погано, говорить-ще гірше.
"це так-щоб не розслаблялися"-і що в цьому поганого ? Те що орки - найогидніші мерзенні тварюки - потрібно нагадувати постійно, щоб це не забувалося, і щоб зашморг навколо них не розслаблявся, а по можливості стискався ще дужче.
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21.09.2022 08:57 Відповісти
"..антизелене лайно"... Не палися так відверто, "тєлємарафонєц".)
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21.09.2022 09:08 Відповісти
А "аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати" у моєму першому коментарі тобі ти не помітив, тільки зараз побачив "..антизелене лайно ? Все на що спромігся-це тільки телемарафонцем мене обізвати (який я не дивлюся від слова "зовсім" по деяким причинам) ? Це-тому, що по темі тобі немає чого відповісти. Шукай "паливо" й надалі, бо з іншим якось не складається.
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21.09.2022 09:24 Відповісти
По якій темі? Я написав, що клован чеше язиком без толку. Ти прибіг і почав істерики закатувати. Теж без толку🤷
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21.09.2022 09:42 Відповісти
Де ти там мої істерики побачив ?))) Я тобі відповів, що від його звернень Україні набагато більше користі, аніж від твого спаму, а тобі і відповісти нічого ) А стосовно "Я написав, що клован чеше язиком без толку"-так ти не так написав. Ти написав "До каких пор будет этот чёс?" Висловлюючись твоїми словами-зовсім непаливно, кацапською, ага. Як то кажуть "пеши исчо".
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21.09.2022 09:50 Відповісти
Ой,та йди нах. Задовбав. Подоляк за кожен висер платить чи що?
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21.09.2022 10:30 Відповісти
Ти свою бидло-натуру як раз і показало, троляко. Висери тут тільки від тебе. От тобі якраз-у напрямку русского военного корабля.
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21.09.2022 14:47 Відповісти
Сьогодні мені приснився приємний сон, що ********* порізали на п'ятаки, аж легше на душі стало.
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21.09.2022 07:07 Відповісти
😄
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21.09.2022 07:10 Відповісти
Разом з ****** та його чемойданом, в який це ***** паскудить.
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21.09.2022 07:35 Відповісти
А що там з космодромом? Вже збудував?
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21.09.2022 07:08 Відповісти
А коли ми свої вимоги будемо просувати разом з тим зерном??
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21.09.2022 07:11 Відповісти
ще досажує мільярд дерев і універ добудовує
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21.09.2022 07:11 Відповісти
Коли почнеш виплати дітям за користування надрами?
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21.09.2022 07:38 Відповісти
О ! Пожартуй зараз - "сеньйор голодомор"
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21.09.2022 08:34 Відповісти
Гарно йому хтось пише! З часом дізнаємось хто...
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21.09.2022 09:14 Відповісти
Ось як ти заговорило, зелене чмо. А не хочеш пожартувати про Сеньйор-Голодомор?
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21.09.2022 09:29 Відповісти
Це так не працює.

Найкраща реакція та санкції це крилаті і балістичні ракети якими ти міг би вбомбити росіян в кам'яний вік та печери. Принаймні тими ж дронами із бойовою частиною від пари сотень до пари тон. Але нічого цього не відбувається.
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Зелю-геть !
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21.09.2022 11:56 Відповісти
 
 