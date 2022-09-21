Держава, яка провокує голод, заслуговує на найжорсткішу реакцію світу, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський закликав солідаризуватися у притягненні Росії до відповідальності за провокування голоду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час засідання високого рівня з питань продовольчої безпеки, яке відбувається на полях Генасамблеї ООН
"Кожна людина у світі має бути позбавлена голоду й навіть його загрози.
А будь-яка держава, яка провокує голод, пробує поставити захист народів від голоду в залежність від усмішки фортуни чи милості якогось диктатора, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію", - сказав він.
"Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, їжу – не невідʼємним правом, а тим, що потрібно випрошувати. Ми цього категорично не сприймаємо.
Ми проти цього послідовно боремось. І закликаємо бути солідарними з нами у притягненні Росії до відповідальності.
Бути солідарними з нами в тому, щоб гарантувати право будь-якої людини й будь-якої країни на захист від голоду – право на їжу", - додав Зеленський.
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Это была атака кацапской агентуры накануне выборов в США, для дискредитации кандидата от демократов.
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!
Якби ти уважно читав, то зрозумів би, що цей "чёс" був спрямований не тобі, а Генасамблеї ООН. Настроювати та об'єднувати усі країни проти оркостану-для цього усі засоби гарні. Це приносить набагато більше користі Україні, аніж зраду розганяти та зелених лайном обливати в усіх місцевих коментарях.
"це так-щоб не розслаблялися"-і що в цьому поганого ? Те що орки - найогидніші мерзенні тварюки - потрібно нагадувати постійно, щоб це не забувалося, і щоб зашморг навколо них не розслаблявся, а по можливості стискався ще дужче.
Найкраща реакція та санкції це крилаті і балістичні ракети якими ти міг би вбомбити росіян в кам'яний вік та печери. Принаймні тими ж дронами із бойовою частиною від пари сотень до пари тон. Але нічого цього не відбувається.