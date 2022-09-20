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Зеленский обсудил с Эрдоганом "актуальные вопросы безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,ердоган

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал президент Украины.

Читайте также: Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных, - Эрдоган
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Топ комментарии
+6
Ірина Верещук,-это та мразь которая занималась разминированием мостов о чем радостно объявила за несколько дней до вторжения парашинских войск
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20.09.2022 18:36
+5
Ердоган, асісяй!
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20.09.2022 18:43
+4
Все шукає країн які б гарантували безпеку в черговому договорняку який вже д'єрмак настрочив. А вступ до НАТО як записано в конституції "зелених" що не влаштовує?
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20.09.2022 18:28
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Все шукає країн які б гарантували безпеку в черговому договорняку який вже д'єрмак настрочив. А вступ до НАТО як записано в конституції "зелених" що не влаштовує?
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20.09.2022 18:28 Ответить
Эрдоган умолял сохранить "РЕЗИНОВУЮ ЖОПУ " ботоксной полудохлой моли⁉️
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20.09.2022 18:52 Ответить
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у РадіСКАНДАЛ ТИЖНЯ
Ірина Федорів Сьогодні, 12:06 glavcom.ua



Київ робить перший крок до визнання самопроголошеної влади з боку держави-окупанта

фото: kmu.gov.ua

Хто хоче визнати суб'єктність фейкової влади на окупованих територіях?

Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій.

Це перший крок до визнання суб'єктом переговорного процесу самопроголошеної влади з боку держави-окупанта на території незалежної і суверенної держави Україна.

Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем'єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ).
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20.09.2022 18:34 Ответить
Ірина Верещук,-это та мразь которая занималась разминированием мостов о чем радостно объявила за несколько дней до вторжения парашинских войск
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20.09.2022 18:36 Ответить
💯
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20.09.2022 18:50 Ответить
ZE🤢БОРОТЕНЬ‼️Он и Верещучка сдали Героев Мариуполя на разтерзание фашистов , а ее Московская подруга в суде будет лжесвидетельствовать против пленных !
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20.09.2022 18:57 Ответить
цветение помидоров заканчивается. поспешите.
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20.09.2022 18:38 Ответить
т.е. США переживают за сближение Турции и рахи... а преЗЕ в это время.... как бы не переживает...
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20.09.2022 18:42 Ответить
Ердоган, асісяй!
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20.09.2022 18:43 Ответить
В мавзолейном Засортирье против...путлер не Капут...🦍🤣
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20.09.2022 18:47 Ответить
Voc Vox засланий московитський козачок!!!!!!!
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20.09.2022 18:59 Ответить
Яка різниця між вашими аккаутами? Ніякої.
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20.09.2022 19:19 Ответить
після того, як "зе лідор" обговорював з турками безпеку "азову" , було вирішено їх для безпеки "зе лідора" здати рашистам.
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20.09.2022 19:18 Ответить
на каком языке бощэнэвтик обговорил с эрдоганом проблему?
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20.09.2022 20:08 Ответить
Турция Украина вместе навсегда, Турки за свою историю 16 раз воевали русней 🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
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20.09.2022 21:45 Ответить
 
 