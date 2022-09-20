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Зеленский обсудил с Эрдоганом "актуальные вопросы безопасности"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Зеленского.
"Провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал президент Украины.
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Ірина Федорів Сьогодні, 12:06 glavcom.ua
Київ робить перший крок до визнання самопроголошеної влади з боку держави-окупанта
фото: kmu.gov.ua
Хто хоче визнати суб'єктність фейкової влади на окупованих територіях?
Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій.
Це перший крок до визнання суб'єктом переговорного процесу самопроголошеної влади з боку держави-окупанта на території незалежної і суверенної держави Україна.
Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем'єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ).