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Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені,обмін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".

Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

"По договоренности сторон будут обменены 200 заложников", - заявил он.

Также Эрдоган отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправдано".

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Топ комментарии
+15
Антін Мухарський
18 вересня о 16:08 ·
ІЗЮМСЬКА РУКА
Дивлюсь сльозливі виступи Зеленського про Ізюм і Бучу, і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж, ржали цілою країною. І зробили їх владою. То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, *****, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні дешево-коньюнктурний концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіх друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже, *****, умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ******* від своїх малоросійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, *****, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путіна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. "Боневтік", і війна в країні, і вапщє "кто я такой, штоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процеси взрослєнія"?
Ок. Зеленського не чіпаю. Він та "ізюмська рука" - лишень прямий наслідок інфантильного, пацифістичного вибору українського народу у 2019 році. Голосували за мир - отримали війну. Жартували про Геноцид-Голодомор? Геноцид вже маємо... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да, рєбята?
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20.09.2022 09:41
+5
За орків віддадуть якихось таксистів.
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20.09.2022 08:39
+3
"Домовленності" з підерацією це як жменя диму з комину...
Підараси! Підараси в усьому!
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20.09.2022 08:33
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"Домовленності" з підерацією це як жменя диму з комину...
Підараси! Підараси в усьому!
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20.09.2022 08:33 Ответить
Звичайно я ЗА обмін полоненими, але мене бентежить участь у цьому турецького султану.
Хіба-що ми таким чином зможемо сплавити нікому не потрібних мобіків...
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20.09.2022 08:36 Ответить
За орків віддадуть якихось таксистів.
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20.09.2022 08:39 Ответить
только военные должны в первую очередь идти на обмен, а не кто попало.
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20.09.2022 08:58 Ответить
Обмін полонених -- аміак в поміч.
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20.09.2022 09:17 Ответить
Антін Мухарський
18 вересня о 16:08 ·
ІЗЮМСЬКА РУКА
Дивлюсь сльозливі виступи Зеленського про Ізюм і Бучу, і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж, ржали цілою країною. І зробили їх владою. То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, *****, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні дешево-коньюнктурний концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіх друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже, *****, умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ******* від своїх малоросійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, *****, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путіна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. "Боневтік", і війна в країні, і вапщє "кто я такой, штоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процеси взрослєнія"?
Ок. Зеленського не чіпаю. Він та "ізюмська рука" - лишень прямий наслідок інфантильного, пацифістичного вибору українського народу у 2019 році. Голосували за мир - отримали війну. Жартували про Геноцид-Голодомор? Геноцид вже маємо... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да, рєбята?
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20.09.2022 09:41 Ответить
На судоверфях Турции сварен корпус украинского Корвета "Гетьман Іван Мазепа"..., сообщили в турецьком информагенстве ,"Анадулу"...,начался монтаж коммуникаций и систем связи...
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20.09.2022 09:42 Ответить
Цікаво, отого генерала що спійманий у формі полковника, вже дійсно віддали рашці? Була інфа що його одразу повезли на Білорусь. Вагнергейт вже показав що зелені зрадники просто роблять те що їм потрібно, а думку охлосу вони потім відкорегують новим відосиком, якщо буде якийсь резонанс
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20.09.2022 10:09 Ответить
Сколько же спи...л меРтвечук с сурковым бабок у ботаксного Педофила, что он не хочет его менять или они его держат для "помощи" Оманскому Ослу....
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20.09.2022 10:20 Ответить
Не дуже вірте, зелені Медведчука віддадуть задарма, це просто гра така і не факт що воно в камері страждає.
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20.09.2022 16:16 Ответить
******** щось там перднув для американського каналу, а українські хайпомети роздмухують...
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20.09.2022 11:15 Ответить
Боневтік сам признався що у кацапів наших полонених більше, тому диктують умови, Хоча я особисто думаю що навіть якщо у нього наших полонених буде в рази менше віддавати азовців воно не буде.
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20.09.2022 16:14 Ответить
молодцы. и что бы боты ни кукарекали, обмены идут постоянно.
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21.09.2022 02:35 Ответить
 
 