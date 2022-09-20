5 028 13
Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу PBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Анадолу".
Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".
"По договоренности сторон будут обменены 200 заложников", - заявил он.
Также Эрдоган отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправдано".
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий20.09.2022 09:41
+5 5 копійок
показать весь комментарий20.09.2022 08:39
+3 дератизатор
показать весь комментарий20.09.2022 08:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Підараси! Підараси в усьому!
Хіба-що ми таким чином зможемо сплавити нікому не потрібних мобіків...
18 вересня о 16:08 ·
ІЗЮМСЬКА РУКА
Дивлюсь сльозливі виступи Зеленського про Ізюм і Бучу, і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж, ржали цілою країною. І зробили їх владою. То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, *****, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні дешево-коньюнктурний концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіх друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже, *****, умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ******* від своїх малоросійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, *****, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путіна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. "Боневтік", і війна в країні, і вапщє "кто я такой, штоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процеси взрослєнія"?
Ок. Зеленського не чіпаю. Він та "ізюмська рука" - лишень прямий наслідок інфантильного, пацифістичного вибору українського народу у 2019 році. Голосували за мир - отримали війну. Жартували про Геноцид-Голодомор? Геноцид вже маємо... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да, рєбята?