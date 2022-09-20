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Зеленський обговорив з Ердоганом "актуальні безпекові питання"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,ердоган

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання", - написав президент України.

Також читайте: Росія має повернути Україні Крим. Це те, що потрібно і те, що очікується, - Ердоган

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Ірина Верещук,-это та мразь которая занималась разминированием мостов о чем радостно объявила за несколько дней до вторжения парашинских войск
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20.09.2022 18:36
+5
Ердоган, асісяй!
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20.09.2022 18:43
+4
Все шукає країн які б гарантували безпеку в черговому договорняку який вже д'єрмак настрочив. А вступ до НАТО як записано в конституції "зелених" що не влаштовує?
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20.09.2022 18:28
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Все шукає країн які б гарантували безпеку в черговому договорняку який вже д'єрмак настрочив. А вступ до НАТО як записано в конституції "зелених" що не влаштовує?
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20.09.2022 18:28 Відповісти
Эрдоган умолял сохранить "РЕЗИНОВУЮ ЖОПУ " ботоксной полудохлой моли⁉️
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20.09.2022 18:52 Відповісти
Уряд готовий співпрацювати з окупаційними адміністраціями. Скандальні закони вже у РадіСКАНДАЛ ТИЖНЯ
Ірина Федорів Сьогодні, 12:06 glavcom.ua



Київ робить перший крок до визнання самопроголошеної влади з боку держави-окупанта

фото: kmu.gov.ua

Хто хоче визнати суб'єктність фейкової влади на окупованих територіях?

Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій.

Це перший крок до визнання суб'єктом переговорного процесу самопроголошеної влади з боку держави-окупанта на території незалежної і суверенної держави Україна.

Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем'єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ).
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20.09.2022 18:34 Відповісти
Ірина Верещук,-это та мразь которая занималась разминированием мостов о чем радостно объявила за несколько дней до вторжения парашинских войск
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20.09.2022 18:36 Відповісти
💯
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20.09.2022 18:50 Відповісти
ZE🤢БОРОТЕНЬ‼️Он и Верещучка сдали Героев Мариуполя на разтерзание фашистов , а ее Московская подруга в суде будет лжесвидетельствовать против пленных !
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20.09.2022 18:57 Відповісти
цветение помидоров заканчивается. поспешите.
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20.09.2022 18:38 Відповісти
т.е. США переживают за сближение Турции и рахи... а преЗЕ в это время.... как бы не переживает...
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20.09.2022 18:42 Відповісти
Ердоган, асісяй!
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20.09.2022 18:43 Відповісти
В мавзолейном Засортирье против...путлер не Капут...🦍🤣
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20.09.2022 18:47 Відповісти
Voc Vox засланий московитський козачок!!!!!!!
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20.09.2022 18:59 Відповісти
Яка різниця між вашими аккаутами? Ніякої.
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20.09.2022 19:19 Відповісти
після того, як "зе лідор" обговорював з турками безпеку "азову" , було вирішено їх для безпеки "зе лідора" здати рашистам.
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20.09.2022 19:18 Відповісти
на каком языке бощэнэвтик обговорил с эрдоганом проблему?
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20.09.2022 20:08 Відповісти
Турция Украина вместе навсегда, Турки за свою историю 16 раз воевали русней 🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
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20.09.2022 21:45 Відповісти
 
 