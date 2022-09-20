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Зеленський обговорив з Ердоганом "актуальні безпекові питання"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.
"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання", - написав президент України.
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Ірина Федорів Сьогодні, 12:06 glavcom.ua
Київ робить перший крок до визнання самопроголошеної влади з боку держави-окупанта
фото: kmu.gov.ua
Хто хоче визнати суб'єктність фейкової влади на окупованих територіях?
Кабінет міністрів подав законодавчу ініціативу, яка дозволяє співпрацю українським органам державної влади з фейковими органами тимчасово окупованих територій.
Це перший крок до визнання суб'єктом переговорного процесу самопроголошеної влади з боку держави-окупанта на території незалежної і суверенної держави Україна.
Таку ініціативу з боку Кабміну лобіює Ірина Верещук, віцепрем'єрміністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (ТОТ).