Зеленський обговорив з Ердоганом "актуальні безпекові питання"

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Зеленського.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили актуальні безпекові питання", - написав президент України.

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