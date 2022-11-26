РУС
Зерном Украина спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский

зеленський

Украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии в рамках международной инициативы Grain from Ukraine

Об этом президент Владимир Зеленский объявил во время выступления на Международном учредительном саммите International Summit of Food Security, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода не менее 5 миллионов человек", - сказал он.

По его словам, на этом пути Украина уже сделала первые шаги и отправила первые корабли в середине ноября - 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии.

"Сегодня загружается еще одно судно. И это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии", - сказал он.

Зеленский сообщил, что сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом.

Смотрите также: За 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. ФОТОрепортаж

В целом по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны планируется отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов - не менее десяти в месяц - в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия.

"Все они остро нуждаются в помощи. Представьте: только один корабль с зерном обеспечивает потребность в продовольствии для 90 тысяч человек. 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 миллионов жителей в мире", - добавил президент.

26.11.2022 16:11 Ответить
Виліз, скотина, з черговим відосиком, рятівник недороблений...
Кому саме ти зерно продаєш? Чи не тим, хто на голосуваннях в ООН виступає проти територіальної цілісності України?
26.11.2022 16:12 Ответить
А в Україні хдіб дорожчає і буде ще дорожчати за прогнозами.
Хтось чув про стратегічний запас зерна для України ? Отож.
26.11.2022 16:28 Ответить
А хто буде рятувати Украину от голодовки?Всё продадут!деньгу поделят!а потом дайте на пропитана люди добрые!Всё как то не правильно!
26.11.2022 16:28 Ответить
Много зерна принадлежит транснациональным компаниям в т.ч. **** за кредиты. И ты уже тут ничего не решаешь.
26.11.2022 16:34 Ответить
Очередной наркоманский высер!неочем!!!
26.11.2022 18:41 Ответить
26.11.2022 16:21 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=-UC*F Михайло Ухман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KgdxqQkX1AVXgQrgZThXgpP25FChhhgiAYJp5diqvg2UfFBzwtvdRggYuZmyGq9Jl&id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=%2CO*F 53 мин. ·

Ще в школі, коли нам розповідали про Голодомор і штучне винищення українців, я мимоволі задавав собі питання: "Чому, ми називаємо росіян "братами", якщо московська влада, вбила мільйони наших громадян?"

Чому в нас російське кіно, російська мова і пісні, якщо росіяни знищили в таборах мільйони українських господарів, представників інтелігенції, героїв визвольних змагань?

Я запитував себе, чому мої дорослі родичі і знайомі кажуть, що їм при радянському союзі було "добре", якщо в цей час - сотні тисяч українців, які відсиділи в радянських тюрмах, залишалися чужими в своїй країні?

Одного разу, я запитав себе: "Чому, ми святкуємо міфічне "визволення" Києва від нацистів, якщо російське командування кинуло на німецькі амбразури, сотні тисяч малоозброєнних українців"? Вбивця українців, Жуков, ще говорив: "Хо..лов, не жалко"! Тобто на заміну нацистам, прийшла окупація - рашистів.

Мій ще дитячий розум, задавав такі питання, але середовище, продовжувало жити "дружбою" з росією.

Сьогодні, більшість українців розуміє, що радянсько-московська влада, штучним голодомором, націлено - вбивала наших людей. Це був етнічний терор, таким чином московити карали всіх, хто бажав бути господарем на своїй землі.

1921 - 1923 роки; 1932 - 1933 роки; 1946 -1947 роки - голод в Україні, який влаштувала Москва. Загинуло - мільйони українців!!!

Настав час - помститися. Ми не можемо бути з тими, хто нас століттями ненавидить і намагається зробити рабами.

Перемогти і помститися - це єдиний наш шлях.
26.11.2022 17:26 Ответить
Я теж в дитинстві задавала собі подібні питання
26.11.2022 21:23 Ответить
ну так вони президента в серіалі від справжнього не відрізняють, тож відповідь на ваше питання: тому що так показували по тєлєку
27.11.2022 01:22 Ответить
ми рятуємо персів від голоду, а вони нас від добробуту та життя
показать весь комментарий
26.11.2022 16:21 Ответить
А асфальтом 40 млн ты как хотел спасти, гнида? Скажи спасибо нашему спецназу, кто покрошил артой в Гостомеле грушную и альфовскую кацапскую падаль, а также сумской и харьковской теробороне и отдельным ротам, кто без всякого командования сам впихнул кацапам по самые гланды, когда харьковское сбу и мусора сваливали подальше (а сейчас вонять стали, шоб им высиранов боевых действий дали и начислили зарплату по боевым, скотины). Эти воины и еще с десяток групп спасли твою жопу, а потом азовцы держали на себе все самые боевые южные и сепарские подразделения 3 месяца в одиночку, с безумно чудовищно опасными залетами вертушек и все, ничего больше не получили.

Хорошо, что у тебя язык сам развязался. Сам признался в том, что знал о том, что война неизбежна. Знал, признался под тяжестью обстоятельств, сболтнул это. И народу не сказал, чтобы тот мгновенно даже не теряя 5 минут времени поехал траншеи вырывать на палеских болотах и Чернобыле, разбив этот гнилой асфальт поганый, и раскидывать ежей побольшей, чтобы затем с минимум РПГ принять любое наступление. Вместо этого десятки тысяч людей воду из бачка в туалете цедили себе, чтобы пить было что, а не набрали запасы воды в ванну.
26.11.2022 16:21 Ответить
а хто нас порятує???
26.11.2022 16:22 Ответить
Складається таке враження,
що мудрий нарід обрав президента
для країн Африки:
26.11.2022 16:26 Ответить
ціни на найдоступніші продукти зросли втричі-вчетверо, а пенсії вже двічі не індексувалися
26.11.2022 16:30 Ответить
2100грн на місяць - це тільки на хліб та воду. За комуналку борги. Мені на Новий Рік подарунок від укренерго - припинення договору постачання електроенергії - хоча з таким постачанням я не помічу різниці
26.11.2022 16:33 Ответить
оце тільки перший раз за день поїв: встиг посмажити оладки поки було світло та пожував зе!лень петрушки
26.11.2022 16:38 Ответить
Телемарафон по имени Лохотрон,это тоже что медицинский Петух🐓 пропагандон Шалаваев с курочкой 🐔**********...🦍
26.11.2022 16:56 Ответить
26.11.2022 17:22 Ответить
26.11.2022 17:27 Ответить
они думают что мы сытые скумбрией за 8грн...да у нас все дороже чем в Зимбабве и Епиепии...
26.11.2022 17:52 Ответить
26.11.2022 17:56 Ответить
Что спасает людей - выполняет общечеловеческий долг. А бездельников?
26.11.2022 18:16 Ответить
Єфіопія в ООН голосує проти України а ми ій зерно
26.11.2022 18:20 Ответить
Мало кто знает,что в дохлом Сссре был знаменитый Палач по фамилии Василий Блохин...этот негодяй только за два года красного террора 1937-38 гг Лично расстрелял 50 000 людей...включая маршала Тухачевского и прочих не только офицеров дохлого РККА но и партейцев Сралина....
Кажуть злые языки,что пенсия у Блохина была более 3 000 рублей..
Застрелился внезапно в 1955 году...или замочили в сортире ...
26.11.2022 18:37 Ответить
ты мы знаем, что ты встречался с голодающим посреди Африки
26.11.2022 19:12 Ответить
Вікіпедія нічого не пише про Україну, як імпортера зерна в Ефіопію

Держава імпортує: промислові вироби, харчові продукти, паливо, мастильні матеріали. Основні імпортери: Саудівська Аравія (14,7 %); Китай (12,6 %); США (12 %).
26.11.2022 19:12 Ответить
Зерно йде транзітом на Судан.
27.11.2022 12:12 Ответить
Бизнес ничего личного...Эрдоганыч в доле,а это значит что личный друг Рома Абрамович даст Зеле целковый доллар...😛а может и два...🤣
26.11.2022 19:19 Ответить
"за Тимошенко" так може вам краще десь не на цензорі тусуватися, бо тут переважно люди з мозгами, зараз напхпють пісюнів повну панамку
27.11.2022 01:27 Ответить
вразумітєль з мене такий собі, просто нагадаю що арсенал наших ракет Х (це ті що по нам зараз прилітають) віддала РФ саме Тимошенко, в обмін на газ
27.11.2022 11:40 Ответить
вас в інтернетіку забанили?

можу попрацювати за вас і зробити добірку посилань, 20 євро на ЗСУ, скрін транзакції сюди
29.11.2022 13:37 Ответить
И потом, это зерно отправляется не бесплатно, а в рамках международной программы помощи голодающим, которая спонсирует эту программу. А вот куда потом пойдут эти деньги...вопрос.
26.11.2022 20:26 Ответить
гнусавый а Украина тебя не интересует?
26.11.2022 21:21 Ответить
а як щодо врятувати від холоду 5 мільйонів українців? він шо президент Африки?
27.11.2022 01:24 Ответить
Зерновіиу годи потрібни Зелі щоб зробити Путлера рукотиснитою людиною.
27.11.2022 12:09 Ответить
 
 