Зерном Украина спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский
Украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии в рамках международной инициативы Grain from Ukraine
Об этом президент Владимир Зеленский объявил во время выступления на Международном учредительном саммите International Summit of Food Security, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода не менее 5 миллионов человек", - сказал он.
По его словам, на этом пути Украина уже сделала первые шаги и отправила первые корабли в середине ноября - 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии.
"Сегодня загружается еще одно судно. И это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии", - сказал он.
Зеленский сообщил, что сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом.
В целом по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны планируется отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов - не менее десяти в месяц - в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия.
"Все они остро нуждаются в помощи. Представьте: только один корабль с зерном обеспечивает потребность в продовольствии для 90 тысяч человек. 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 миллионов жителей в мире", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кому саме ти зерно продаєш? Чи не тим, хто на голосуваннях в ООН виступає проти територіальної цілісності України?
Хтось чув про стратегічний запас зерна для України ? Отож.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KgdxqQkX1AVXgQrgZThXgpP25FChhhgiAYJp5diqvg2UfFBzwtvdRggYuZmyGq9Jl&id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=%2CO*F 53 мин. ·
Ще в школі, коли нам розповідали про Голодомор і штучне винищення українців, я мимоволі задавав собі питання: "Чому, ми називаємо росіян "братами", якщо московська влада, вбила мільйони наших громадян?"
Чому в нас російське кіно, російська мова і пісні, якщо росіяни знищили в таборах мільйони українських господарів, представників інтелігенції, героїв визвольних змагань?
Я запитував себе, чому мої дорослі родичі і знайомі кажуть, що їм при радянському союзі було "добре", якщо в цей час - сотні тисяч українців, які відсиділи в радянських тюрмах, залишалися чужими в своїй країні?
Одного разу, я запитав себе: "Чому, ми святкуємо міфічне "визволення" Києва від нацистів, якщо російське командування кинуло на німецькі амбразури, сотні тисяч малоозброєнних українців"? Вбивця українців, Жуков, ще говорив: "Хо..лов, не жалко"! Тобто на заміну нацистам, прийшла окупація - рашистів.
Мій ще дитячий розум, задавав такі питання, але середовище, продовжувало жити "дружбою" з росією.
Сьогодні, більшість українців розуміє, що радянсько-московська влада, штучним голодомором, націлено - вбивала наших людей. Це був етнічний терор, таким чином московити карали всіх, хто бажав бути господарем на своїй землі.
1921 - 1923 роки; 1932 - 1933 роки; 1946 -1947 роки - голод в Україні, який влаштувала Москва. Загинуло - мільйони українців!!!
Настав час - помститися. Ми не можемо бути з тими, хто нас століттями ненавидить і намагається зробити рабами.
Перемогти і помститися - це єдиний наш шлях.
Хорошо, что у тебя язык сам развязался. Сам признался в том, что знал о том, что война неизбежна. Знал, признался под тяжестью обстоятельств, сболтнул это. И народу не сказал, чтобы тот мгновенно даже не теряя 5 минут времени поехал траншеи вырывать на палеских болотах и Чернобыле, разбив этот гнилой асфальт поганый, и раскидывать ежей побольшей, чтобы затем с минимум РПГ принять любое наступление. Вместо этого десятки тысяч людей воду из бачка в туалете цедили себе, чтобы пить было что, а не набрали запасы воды в ванну.
що мудрий нарід обрав президента
для країн Африки:
Кажуть злые языки,что пенсия у Блохина была более 3 000 рублей..
Застрелился внезапно в 1955 году...или замочили в сортире ...
Держава імпортує: промислові вироби, харчові продукти, паливо, мастильні матеріали. Основні імпортери: Саудівська Аравія (14,7 %); Китай (12,6 %); США (12 %).
можу попрацювати за вас і зробити добірку посилань, 20 євро на ЗСУ, скрін транзакції сюди