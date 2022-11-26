Зерном Украина спасет от голода не менее 5 миллионов человек, - Зеленский

Украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии в рамках международной инициативы Grain from Ukraine

Об этом президент Владимир Зеленский объявил во время выступления на Международном учредительном саммите International Summit of Food Security, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша цель амбициозная и конкретная - спасти от голода не менее 5 миллионов человек", - сказал он.

По его словам, на этом пути Украина уже сделала первые шаги и отправила первые корабли в середине ноября - 27 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии.

"Сегодня загружается еще одно судно. И это еще 30 тысяч тонн пшеницы для людей в Эфиопии", - сказал он.

Зеленский сообщил, что сейчас под загрузку в порты Украины идут еще три судна. Они доставят более 80 тысяч тонн продовольственной пшеницы для стран, наиболее нуждающихся в этом.

В целом по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны планируется отправить из украинских портов по меньшей мере 60 судов - не менее десяти в месяц - в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это Эфиопия, это Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия.

"Все они остро нуждаются в помощи. Представьте: только один корабль с зерном обеспечивает потребность в продовольствии для 90 тысяч человек. 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 миллионов жителей в мире", - добавил президент.