Зерном Україна врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, - Зеленський

зеленський

Українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії в межах нової міжнародної інціативи Grain from Ukraine.

Про це президент Володимир Зеленський оголосив під час виступу на Міжнародному установчому саміті International Summit of Food Security, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наша мета амбітна й конкретна - врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей", - сказав він.

За словами Зеленського, на цьому шляху Україна вже зробила перші кроки відправила перші кораблі у середині листопада - 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії.

"Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей в Ефіопії", - сказав він.

Зеленський повідомив, що зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують.

Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни планується відправити з українських портів щонайменше 60 суден - не менше десяти на місяць - до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія.

"Всі вони гостро потребують допомоги. Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі", - додав президент.

Складається таке враження,
що мудрий нарід обрав президента
для країн Африки:
Виліз, скотина, з черговим відосиком, рятівник недороблений...
Кому саме ти зерно продаєш? Чи не тим, хто на голосуваннях в ООН виступає проти територіальної цілісності України?
А асфальтом 40 млн ты как хотел спасти, гнида? Скажи спасибо нашему спецназу, кто покрошил артой в Гостомеле грушную и альфовскую кацапскую падаль, а также сумской и харьковской теробороне и отдельным ротам, кто без всякого командования сам впихнул кацапам по самые гланды, когда харьковское сбу и мусора сваливали подальше (а сейчас вонять стали, шоб им высиранов боевых действий дали и начислили зарплату по боевым, скотины). Эти воины и еще с десяток групп спасли твою жопу, а потом азовцы держали на себе все самые боевые южные и сепарские подразделения 3 месяца в одиночку, с безумно чудовищно опасными залетами вертушек и все, ничего больше не получили.

Хорошо, что у тебя язык сам развязался. Сам признался в том, что знал о том, что война неизбежна. Знал, признался под тяжестью обстоятельств, сболтнул это. И народу не сказал, чтобы тот мгновенно даже не теряя 5 минут времени поехал траншеи вырывать на палеских болотах и Чернобыле, разбив этот гнилой асфальт поганый, и раскидывать ежей побольшей, чтобы затем с минимум РПГ принять любое наступление. Вместо этого десятки тысяч людей воду из бачка в туалете цедили себе, чтобы пить было что, а не набрали запасы воды в ванну.
А в Україні хдіб дорожчає і буде ще дорожчати за прогнозами.
Хтось чув про стратегічний запас зерна для України ? Отож.
А хто буде рятувати Украину от голодовки?Всё продадут!деньгу поделят!а потом дайте на пропитана люди добрые!Всё как то не правильно!
Много зерна принадлежит транснациональным компаниям в т.ч. **** за кредиты. И ты уже тут ничего не решаешь.
Очередной наркоманский высер!неочем!!!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=-UC*F Михайло Ухман

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KgdxqQkX1AVXgQrgZThXgpP25FChhhgiAYJp5diqvg2UfFBzwtvdRggYuZmyGq9Jl&id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=%2CO*F 53 мин. ·

Ще в школі, коли нам розповідали про Голодомор і штучне винищення українців, я мимоволі задавав собі питання: "Чому, ми називаємо росіян "братами", якщо московська влада, вбила мільйони наших громадян?"

Чому в нас російське кіно, російська мова і пісні, якщо росіяни знищили в таборах мільйони українських господарів, представників інтелігенції, героїв визвольних змагань?

Я запитував себе, чому мої дорослі родичі і знайомі кажуть, що їм при радянському союзі було "добре", якщо в цей час - сотні тисяч українців, які відсиділи в радянських тюрмах, залишалися чужими в своїй країні?

Одного разу, я запитав себе: "Чому, ми святкуємо міфічне "визволення" Києва від нацистів, якщо російське командування кинуло на німецькі амбразури, сотні тисяч малоозброєнних українців"? Вбивця українців, Жуков, ще говорив: "Хо..лов, не жалко"! Тобто на заміну нацистам, прийшла окупація - рашистів.

Мій ще дитячий розум, задавав такі питання, але середовище, продовжувало жити "дружбою" з росією.

Сьогодні, більшість українців розуміє, що радянсько-московська влада, штучним голодомором, націлено - вбивала наших людей. Це був етнічний терор, таким чином московити карали всіх, хто бажав бути господарем на своїй землі.

1921 - 1923 роки; 1932 - 1933 роки; 1946 -1947 роки - голод в Україні, який влаштувала Москва. Загинуло - мільйони українців!!!

Настав час - помститися. Ми не можемо бути з тими, хто нас століттями ненавидить і намагається зробити рабами.

Перемогти і помститися - це єдиний наш шлях.
Я теж в дитинстві задавала собі подібні питання
ну так вони президента в серіалі від справжнього не відрізняють, тож відповідь на ваше питання: тому що так показували по тєлєку
ми рятуємо персів від голоду, а вони нас від добробуту та життя
а хто нас порятує???
Складається таке враження,
що мудрий нарід обрав президента
для країн Африки:
ціни на найдоступніші продукти зросли втричі-вчетверо, а пенсії вже двічі не індексувалися
2100грн на місяць - це тільки на хліб та воду. За комуналку борги. Мені на Новий Рік подарунок від укренерго - припинення договору постачання електроенергії - хоча з таким постачанням я не помічу різниці
оце тільки перший раз за день поїв: встиг посмажити оладки поки було світло та пожував зе!лень петрушки
Телемарафон по имени Лохотрон,это тоже что медицинский Петух🐓 пропагандон Шалаваев с курочкой 🐔**********...🦍
они думают что мы сытые скумбрией за 8грн...да у нас все дороже чем в Зимбабве и Епиепии...
Что спасает людей - выполняет общечеловеческий долг. А бездельников?
Єфіопія в ООН голосує проти України а ми ій зерно
Мало кто знает,что в дохлом Сссре был знаменитый Палач по фамилии Василий Блохин...этот негодяй только за два года красного террора 1937-38 гг Лично расстрелял 50 000 людей...включая маршала Тухачевского и прочих не только офицеров дохлого РККА но и партейцев Сралина....
Кажуть злые языки,что пенсия у Блохина была более 3 000 рублей..
Застрелился внезапно в 1955 году...или замочили в сортире ...
ты мы знаем, что ты встречался с голодающим посреди Африки
Вікіпедія нічого не пише про Україну, як імпортера зерна в Ефіопію

Держава імпортує: промислові вироби, харчові продукти, паливо, мастильні матеріали. Основні імпортери: Саудівська Аравія (14,7 %); Китай (12,6 %); США (12 %).
Зерно йде транзітом на Судан.
Бизнес ничего личного...Эрдоганыч в доле,а это значит что личный друг Рома Абрамович даст Зеле целковый доллар...😛а может и два...🤣
"за Тимошенко" так може вам краще десь не на цензорі тусуватися, бо тут переважно люди з мозгами, зараз напхпють пісюнів повну панамку
вразумітєль з мене такий собі, просто нагадаю що арсенал наших ракет Х (це ті що по нам зараз прилітають) віддала РФ саме Тимошенко, в обмін на газ
вас в інтернетіку забанили?

можу попрацювати за вас і зробити добірку посилань, 20 євро на ЗСУ, скрін транзакції сюди
И потом, это зерно отправляется не бесплатно, а в рамках международной программы помощи голодающим, которая спонсирует эту программу. А вот куда потом пойдут эти деньги...вопрос.
гнусавый а Украина тебя не интересует?
а як щодо врятувати від холоду 5 мільйонів українців? він шо президент Африки?
Зерновіиу годи потрібни Зелі щоб зробити Путлера рукотиснитою людиною.
