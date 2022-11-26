Зерном Україна врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей, - Зеленський
Українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії в межах нової міжнародної інціативи Grain from Ukraine.
Про це президент Володимир Зеленський оголосив під час виступу на Міжнародному установчому саміті International Summit of Food Security, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Наша мета амбітна й конкретна - врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей", - сказав він.
За словами Зеленського, на цьому шляху Україна вже зробила перші кроки відправила перші кораблі у середині листопада - 27 тисяч тонн пшениці для Ефіопії.
"Сьогодні завантажується ще одне судно. І це ще 30 тисяч тонн пшениці для людей в Ефіопії", - сказав він.
Зеленський повідомив, що зараз під завантаження до портів України йдуть ще три судна. Вони доправлять понад 80 тисяч тонн продовольчої пшениці для країн, які найбільше цього потребують.
Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни планується відправити з українських портів щонайменше 60 суден - не менше десяти на місяць - до країн, що перебувають під загрозою голоду та посухи. Це Ефіопія, це Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія, Нігерія.
"Всі вони гостро потребують допомоги. Уявіть: лише один корабель із зерном забезпечує потребу в продовольстві для 90 тисяч людей. 60 таких кораблів зможуть запобігти голодній смерті мінімум 5 мільйонів жителів у світі", - додав президент.
Кому саме ти зерно продаєш? Чи не тим, хто на голосуваннях в ООН виступає проти територіальної цілісності України?
Хтось чув про стратегічний запас зерна для України ? Отож.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KgdxqQkX1AVXgQrgZThXgpP25FChhhgiAYJp5diqvg2UfFBzwtvdRggYuZmyGq9Jl&id=100007622059423&__cft__[0]=AZV9D7BN9rPsPgcydI9eQk8lDFxqJzZ-ku5ttnV07SCTvNwJbKeOOhvEl1GKQmxsVp7SPxMvPJQcVqFbxObskr5ziiC2ggpGp2yVv-kzGzpJT6pwx1R3APpIEPPi-4E9_v94Wwfu_tjqvH0qmiglJ0yCRGkcgG4GxDeHNtKLLyZRGQ&__tn__=%2CO*F 53 мин. ·
Ще в школі, коли нам розповідали про Голодомор і штучне винищення українців, я мимоволі задавав собі питання: "Чому, ми називаємо росіян "братами", якщо московська влада, вбила мільйони наших громадян?"
Чому в нас російське кіно, російська мова і пісні, якщо росіяни знищили в таборах мільйони українських господарів, представників інтелігенції, героїв визвольних змагань?
Я запитував себе, чому мої дорослі родичі і знайомі кажуть, що їм при радянському союзі було "добре", якщо в цей час - сотні тисяч українців, які відсиділи в радянських тюрмах, залишалися чужими в своїй країні?
Одного разу, я запитав себе: "Чому, ми святкуємо міфічне "визволення" Києва від нацистів, якщо російське командування кинуло на німецькі амбразури, сотні тисяч малоозброєнних українців"? Вбивця українців, Жуков, ще говорив: "Хо..лов, не жалко"! Тобто на заміну нацистам, прийшла окупація - рашистів.
Мій ще дитячий розум, задавав такі питання, але середовище, продовжувало жити "дружбою" з росією.
Сьогодні, більшість українців розуміє, що радянсько-московська влада, штучним голодомором, націлено - вбивала наших людей. Це був етнічний терор, таким чином московити карали всіх, хто бажав бути господарем на своїй землі.
1921 - 1923 роки; 1932 - 1933 роки; 1946 -1947 роки - голод в Україні, який влаштувала Москва. Загинуло - мільйони українців!!!
Настав час - помститися. Ми не можемо бути з тими, хто нас століттями ненавидить і намагається зробити рабами.
Перемогти і помститися - це єдиний наш шлях.
Хорошо, что у тебя язык сам развязался. Сам признался в том, что знал о том, что война неизбежна. Знал, признался под тяжестью обстоятельств, сболтнул это. И народу не сказал, чтобы тот мгновенно даже не теряя 5 минут времени поехал траншеи вырывать на палеских болотах и Чернобыле, разбив этот гнилой асфальт поганый, и раскидывать ежей побольшей, чтобы затем с минимум РПГ принять любое наступление. Вместо этого десятки тысяч людей воду из бачка в туалете цедили себе, чтобы пить было что, а не набрали запасы воды в ванну.
що мудрий нарід обрав президента
для країн Африки:
Кажуть злые языки,что пенсия у Блохина была более 3 000 рублей..
Застрелился внезапно в 1955 году...или замочили в сортире ...
Держава імпортує: промислові вироби, харчові продукти, паливо, мастильні матеріали. Основні імпортери: Саудівська Аравія (14,7 %); Китай (12,6 %); США (12 %).
можу попрацювати за вас і зробити добірку посилань, 20 євро на ЗСУ, скрін транзакції сюди