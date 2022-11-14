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Трюдо звинуватив Росію у міграційній, харчовій та енергетичній кризі у світі

трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що найбільші глобальні виклики, з якими зіткнувся світ у 2022 році, були спровоковані російською агресією проти України.

Про це повідомляє Global News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія несе пряму, одноосібну відповідальність за велику частину викликів, з якими зараз стикається світ - чи то глобальна міграційна, чи глобальна продовольча, чи глобальна енергетична криза", - заявив Трюдо на пресконференції в столиці Камбоджі Пномпені.

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Глава канадського уряду також зазначив, що на саміті G20, що пройде 15-16 листопада в Індонезії, він не має наміру розмовляти з російським міністром закордонних справ сергієм лавровим. Натомість його зусилля будуть спрямовані на консолідацію позиції інших учасників саміту щодо засудження російської агресії проти України.

"Я зосереджусь на тому, щоб переконатися, що світ об’єднається, щоб підтвердити, що путін зробив жахливий, жахливий вибір, коли вирішив вторгнутися в мирну сусідню країну", - сказав Джастін Трюдо.

Автор: 

голод (118) мігранти (1118) росія (65856) енергетика (2611) Трюдо Джастін (355)


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14.11.2022 16:48 Відповісти
Та може там не буде з ким і розмовляти. (маю на увазі лаврова) Наші тв канали передають . що він в лікарні з серцевим приступом
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14.11.2022 16:49 Відповісти
Звідки в жителя нарасісії серце? Там партквиток і фото ***** в профіль.
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14.11.2022 17:02 Відповісти
В переводе с эрзя "Россия"- катях

Этимология слова КАТЯХ до точности не известна, но такое звучание слова образовалось и смешалось в одном, в результате двух причин:

1-я - КАТЯХ - производное от слова КАКА,-- какашка;

2-я - КАТЯХ - характерное, звуковое сопровождение процесса выделения переваренной пищи человеческим организмом...
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14.11.2022 17:43 Відповісти
 
 