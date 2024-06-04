На Глобальному саміті миру країни закликатимуть приєднатися до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, - Лубінець

Тема повернення викрадених українських дітей з РФ буде однією із головних на Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телеканалу FreeДом, передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо публічну позицію. Перше, ми звертатимемося до країн, які приїдуть на Саміт миру, щоб вони офіційно приєдналися до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей. Друге, це використання нових інструментів. Насамперед, це дипломатичний та економічний тиск на Російську Федерацію. Звичайно, мені дуже хотілося б, щоб усі країни заявили: давайте, поки Російська Федерація не поверне всіх українських дітей, усіх українських громадян і не зупинить цю війну, агресію, введемо повне ембарго на покупку російського газу та нафти… Ми до цього йдемо поступово, не так швидко, як нам хотілося б, але ми до цього йдемо. Наступне це, звісно, ​​обмеження участі Російської Федерації у всіх міжнародних організаціях без винятку", - пояснив омбудсмен.

Дивіться: Ще 5 депортованих РФ дітей-сиріт вдалося повернути в Україну. ВIДЕО

За словами Лубінця, є група країн, які зараз допомагають Україні, використовуючи свої канали комунікації з російською стороною.

"Десь намагаються і за допомогою умовлянь, використання якихось аргументів. Хтось використовує сильніші аргументи, чому у когось виходить краще, у когось гірше. Але я бачу, що кількість країн, які щиро хочуть нам допомогти у питанні повернення українських громадян, українських дітей, зростає. Звісно, ​​ми нікому не відмовляємо. Ми всім пропонуємо: будь ласка, підключайтеся, покажіть, що ви можете повернути бодай одну українську дитину. Це вже буде велика перемога для конкретної української родини. Це буде зміна життя конкретної української дитини", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З тимчасово окупованих Росією територій повернули ще шістьох дітей

Глобальний саміт миру в Швейцарії

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Читайте: Щонайменше 790 дітей загинули в Україні з 2014 року внаслідок російської агресії, - Лубінець