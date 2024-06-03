З тимчасово окупованих Росією територій повернули ще шістьох дітей

Команда Save Ukraine допомогла виїхати із тимчасово окупованих Росією територій трьом українським родинам із шістьома дітьми, троє з яких напівсироти.

Про це повідомив у Telegram керівник організації Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Кулеба, батько однієї із родин загинув на очах своїх трьох дітей від російського снаряда, який влучив у подвірʼя.

Діти з іншої родини декілька разів ставали свідками, як російські загарбники били й катували їхнього батька. Після побаченого молодший син родини перестав говорити. Окупанти також погрожували й дітям.

"Вони їм казали, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат. І жити в таких умовах вже було неможливо", - розповів очільник організації Save Ukraine.

Він додав, що наразі і дорослі, і діти перебувають у безпеці.

Раніше повідомлялося, що завдяки зусиллям команди Save Ukraine вдалося повернути в Україну п’ять викрадених Росією дітей-сиріт - вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області.

Читайте також: З окупованої частини Херсонщини з початку року повернули 101 дитину