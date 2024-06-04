Рашисты планируют вывезти на "военные учения" в РФ более 2,5 тыс. детей с оккупированных территорий

Российские захватчики планируют вывезти на "военную подготовку" более 2,5 тыс. детей с оккупированных территорий. Она будет проходить в Волгоградской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий в этом году пройдут военную подготовку в Волгоградской области. На территории РФ еще летом прошлого года начали активно открывать военно-спортивные центры "Воин", где готовят подростков к дальнейшему участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отбор на "обучение" местные предатели осуществляют самостоятельно. Внимание обращают на физическое развитие ребенка, активно занимаются психологической обработкой.

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