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Новости Война
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Рашисты планируют вывезти на "военные учения" в РФ более 2,5 тыс. детей с оккупированных территорий

Рашисти планують вивезти понад 2,5 тис. дітей на військовий вишкіл до РФ

Российские захватчики планируют вывезти на "военную подготовку" более 2,5 тыс. детей с оккупированных территорий. Она будет проходить в Волгоградской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий в этом году пройдут военную подготовку в Волгоградской области. На территории РФ еще летом прошлого года начали активно открывать военно-спортивные центры "Воин", где готовят подростков к дальнейшему участию в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отбор на "обучение" местные предатели осуществляют самостоятельно. Внимание обращают на физическое развитие ребенка, активно занимаются психологической обработкой.

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А шо там оон? Еще существует? Или вся бюрократия получает з.п. за секретную деятельность
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04.06.2024 10:06 Ответить
Вот что ждет "нацию уклонистов" если врага заглянуть в глаза не останавливать а дороги разминировать
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04.06.2024 10:07 Ответить
 
 