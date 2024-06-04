Рашисти планують вивезти на "військовий вишкіл" до РФ понад 2,5 тис. дітей з окупованих територій
Російські загарбники планують вивезти на "військовий вишкіл" понад 2,5 тис. дітей із окупованих територій. Він проходитиме у Волгоградській області.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"Понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій цьогоріч пройдуть військовий вишкіл у волгоградській області. На території рф ще влітку минулого року почали активно відкривати військово-спортивні центри "воїн", де готують підлітків до подальшої участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
Відбір на "навчання" місцеві зрадники здійснюють самостійно. Увагу звертають на фізичний розвиток дитини, активно займаються психологічною обробкою.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
заглянуть в глазане останавливать а дороги разминировать