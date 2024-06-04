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Рашисти планують вивезти на "військовий вишкіл" до РФ понад 2,5 тис. дітей з окупованих територій

Рашисти планують вивезти понад 2,5 тис. дітей на військовий вишкіл до РФ

Російські загарбники планують вивезти на "військовий вишкіл" понад 2,5 тис. дітей із окупованих територій. Він проходитиме у Волгоградській області.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"Понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій цьогоріч пройдуть військовий вишкіл у волгоградській області. На території рф ще влітку минулого року почали активно відкривати військово-спортивні центри "воїн", де готують підлітків до подальшої участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.

Відбір на "навчання" місцеві зрадники здійснюють самостійно. Увагу звертають на фізичний розвиток дитини, активно займаються психологічною обробкою.

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А шо там оон? Еще существует? Или вся бюрократия получает з.п. за секретную деятельность
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04.06.2024 10:06 Відповісти
Вот что ждет "нацию уклонистов" если врага заглянуть в глаза не останавливать а дороги разминировать
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04.06.2024 10:07 Відповісти
 
 