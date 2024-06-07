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Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини: 4 людини поранено

Обстріли Херсонщини та Херсона 6 червня

За минулу добу, 6 червня, у Херсонській області внаслідок російських обстрілів четверо цивільних дістали поранення.

Про це у телеграмі повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Під вогнем та авіаударами ворога опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове, а також місто Херсон.

Російські окупанти вкотре обстріляли житлові квартали населених пунктів області: пошкоджено три багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Є влучання в гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Крім того, додав голова ОВА, під час нічної атаки дронами сили ППО знищили над територією Херсонщини три ворожі Shahed-131/136.

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