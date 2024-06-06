Росіяни вночі масовано обстріляли Херсон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі російська армія вдарила по "Епіцентру" в Херсоні та била по житлових кварталах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Горіли три житлові будинки, господарчі споруди, 8 легкових автомобілів та недіючий будівельний гіпермаркет. Для ліквідації наслідків ворожих обстрілів було задіяно усі сили та засоби", - йдеться в повідомленні.

На щастя, зазначили в ДСНС, будівельний гіпермаркет наразі не працює, тому постраждалих немає.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, протягом доби росіяни 21 раз обстріляли Херсон, Антонівку та Інженерне.

"Було пошкоджено 7 приватних та 2 багатоповерхові будинки, торговий центр, ділянки лінії електропередач та мережі інтернет, будівлю магазину, гіпермаркету, медичного центру та 2 цивільні автомобілі. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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