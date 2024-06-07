За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека ранены

За минувшие сутки, 6 июня, на Херсонщине вследствие российских обстрелов четверо гражданских получили ранения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава областной государственной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Под огнем и авиаударами врага оказались Новотягинка, Антоновка, Садовое, Кизомыс, Приозерное, Белозерка, Ромашково, Станислав, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Тараса Шевченко, Михайловка, Милово, а также город Херсон.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области: повреждены три многоэтажки и 14 частных домов. Есть попадания в гипермаркет и гаражное помещение, повреждены автомобили.

Кроме того, добавил глава ОВА, во время ночной атаки дронами силы ПВО уничтожили над территорией Херсонщины три вражеских Shahed-131/136.

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