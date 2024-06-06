Россияне ночью массированно обстреляли Херсон. ВИДЕО+ФОТО

Ночью российская армия ударила по "Эпицентру" в Херсоне и била по жилым кварталам города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет. Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства", - говорится в сообщении.

К счастью, отметили в ГСЧС, строительный гипермаркет пока не работает, поэтому пострадавших нет.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в течение суток россияне 21 раз обстреляли Херсон, Антоновку и Инженерное.

"Было повреждено 7 частных и 2 многоэтажных дома, торговый центр, участки линии электропередач и сети интернет, здание магазина, гипермаркета, медицинского центра и 2 гражданских автомобиля. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Этой ночью армия рф неустанно наносила удары по Херсону 😔



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До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.