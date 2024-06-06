Россияне ночью массированно обстреляли Херсон. ВИДЕО+ФОТО
Ночью российская армия ударила по "Эпицентру" в Херсоне и била по жилым кварталам города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет. Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства", - говорится в сообщении.
К счастью, отметили в ГСЧС, строительный гипермаркет пока не работает, поэтому пострадавших нет.
По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в течение суток россияне 21 раз обстреляли Херсон, Антоновку и Инженерное.
"Было повреждено 7 частных и 2 многоэтажных дома, торговый центр, участки линии электропередач и сети интернет, здание магазина, гипермаркета, медицинского центра и 2 гражданских автомобиля. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Этой ночью армия рф неустанно наносила удары по Херсону 😔
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До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.
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От і б'ють.
А ще, це звичайно моє припущення, що може бути і "заказуха".
Бо із таких гіпермаркетів страждає лише "Епіцентр". СовпадЄнІє...?