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Россияне ночью массированно обстреляли Херсон. ВИДЕО+ФОТО

Ночью российская армия ударила по "Эпицентру" в Херсоне и била по жилым кварталам города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Одновременно по разным адресам возникло 5 пожаров. Горели три жилых дома, хозяйственные постройки, 8 легковых автомобилей и недействующий строительный гипермаркет. Для ликвидации последствий вражеских обстрелов были задействованы все силы и средства", - говорится в сообщении.

К счастью, отметили в ГСЧС, строительный гипермаркет пока не работает, поэтому пострадавших нет.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, в течение суток россияне 21 раз обстреляли Херсон, Антоновку и Инженерное.

"Было повреждено 7 частных и 2 многоэтажных дома, торговый центр, участки линии электропередач и сети интернет, здание магазина, гипермаркета, медицинского центра и 2 гражданских автомобиля. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

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Обстріли Херсону 6 червня
Обстріли Херсону 6 червня
Обстріли Херсону 6 червня
Обстріли Херсону 6 червня

Этой ночью армия рф неустанно наносила удары по Херсону 😔

❗️

До самого утра херсонские пожарные тушили пожары, а враг продолжал обстреливать жилые кварталы города.

Автор: 

обстрел (27292) Херсон (2834)


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Добре що без людських втрат. Епіцентру і тут прилетіло.
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06.06.2024 11:09 Ответить
Кацапи вперто дотримуються думки, що складські приміщення гіпермаркетів використовуються для зберігання військового майна.
От і б'ють.
А ще, це звичайно моє припущення, що може бути і "заказуха".
Бо із таких гіпермаркетів страждає лише "Епіцентр". СовпадЄнІє...?
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06.06.2024 12:40 Ответить
Чому б'ють по гіпермаркетах? Цапам такі новини піднімають настрій. На фронті ж успіхів нема
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06.06.2024 13:10 Ответить
 
 