Оккупанты обстреляли Херсон. Ранен местный житель
Поздно вечером 4 июня российские захватчики обстреляли Корабельный район города Херсона. 63-летний мужчина получил ранения. Он в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после 21:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья обстреляла Корабельный район Херсона.
"В одну из херсонских больниц в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 63 лет", - рассказал Мрочко.
Чиновник добавил, что на момент российского обстрела пострадавший мужчина находился в гараже в своем дворе.
Напомним, что днем 4 июня враг обстреливал Корабельный район Херсона. Люди не пострадали. Снарядами побило крыши, окна, балконы жилых домов.
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