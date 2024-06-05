Оккупанты обстреляли Херсон. Ранен местный житель

Поздно вечером 4 июня российские захватчики обстреляли Корабельный район города Херсона. 63-летний мужчина получил ранения. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после 21:00 армия РФ с временно оккупированного левобережья обстреляла Корабельный район Херсона.

"В одну из херсонских больниц в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 63 лет", - рассказал Мрочко.

Чиновник добавил, что на момент российского обстрела пострадавший мужчина находился в гараже в своем дворе.

Напомним, что днем 4 июня враг обстреливал Корабельный район Херсона. Люди не пострадали. Снарядами побило крыши, окна, балконы жилых домов.

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