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Последствия обстрела россиянами Херсона. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 июня, россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Люди не пострадали.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядят дома херсонцев после очередной атаки россиян на областной центр.

Несколько часов назад под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе. Снарядами побило крыши, окна, балконы", - говорится в сообщении.

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Обстріл Херсону 4 червня

В ОВА отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Обстріл Херсону 4 червня
Обстріл Херсону 4 червня

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Обстріл Херсону 4 червня
Обстріл Херсону 4 червня
Обстріл Херсону 4 червня

Напомним, ранее начальных Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что Херсон находится под вражеским огнем. Взрывы слышны в прибрежных зонах города.

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