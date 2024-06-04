Последствия обстрела россиянами Херсона. ФОТОрепортаж
Сегодня, 4 июня, россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Люди не пострадали.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Так выглядят дома херсонцев после очередной атаки россиян на областной центр.
Несколько часов назад под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе. Снарядами побило крыши, окна, балконы", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что информация о пострадавших не поступала.
Напомним, ранее начальных Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что Херсон находится под вражеским огнем. Взрывы слышны в прибрежных зонах города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль