Последствия обстрела россиянами Херсона. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 июня, россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Люди не пострадали.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Так выглядят дома херсонцев после очередной атаки россиян на областной центр.



Несколько часов назад под обстрел попали жилые дома в Корабельном районе. Снарядами побило крыши, окна, балконы", - говорится в сообщении.

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В ОВА отметили, что информация о пострадавших не поступала.





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