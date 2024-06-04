Наслідки обстрілу росіянами Херсону. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 червня, росіяни обстріляли Корабельний район Херсону. Люди не постраждали.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Так виглядають оселі херсонців після чергової атаки росіян на обласний центр.
Кілька годин тому під обстріл потрапили житлові будинки у Корабельному районі. Снарядами побило дахи, вікна, балкони", - йдеться в повідомлення.
В ОВА зазначили, що інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, раніше начальних Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що Херсон перебуває під ворожим вогнем. Вибухи чути у прибережних зонах міста.
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