У Херсоні пролунали вибухи

У прибережних зонах Херсону було чути вибухи.

Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ

"Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста.



Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

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