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У Херсоні пролунали вибухи

Вибух у Херсоні

У прибережних зонах Херсону було чути вибухи.

Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ

"Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста.

Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: 4 людини дістали поранення

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, росіяни вдарили по центральній частині Білозерки в Херсонській області, чотири людини зазнали поранень.

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04.06.2024 17:53 Відповісти
 
 