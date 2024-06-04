У Херсоні пролунали вибухи
У прибережних зонах Херсону було чути вибухи.
Про це повідомив начальних Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ
"Херсон під ворожим вогнем! Вибухи чути у прибережних зонах міста.
Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, росіяни вдарили по центральній частині Білозерки в Херсонській області, чотири людини зазнали поранень.
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показати весь коментар04.06.2024 17:53 Відповісти Мені подобається 0
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