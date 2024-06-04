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В Херсоне раздались взрывы

Вибух у Херсоні

В прибрежных зонах Херсона были слышны взрывы.

Об этом сообщил начальных Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ

"Херсон под вражеским огнем! Взрывы слышны в прибрежных зонах города.

Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!" - написал он.

Также читайте: За минувшие сутки российские оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонщины: 4 человека получили ранения

Напомним, сегодня, 4 июня, россияне ударили по центральной части Белозерки в Херсонской области, четыре человека получили ранения.

Автор: 

взрыв (6742) обстрел (27151) Херсон (2821)


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04.06.2024 17:53 Ответить
 
 