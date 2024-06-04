В Херсоне раздались взрывы

В прибрежных зонах Херсона были слышны взрывы.

Об этом сообщил начальных Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ

"Херсон под вражеским огнем! Взрывы слышны в прибрежных зонах города.



Будьте осторожны! Перейдите к более безопасным местам!" - написал он.

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Напомним, сегодня, 4 июня, россияне ударили по центральной части Белозерки в Херсонской области, четыре человека получили ранения.