Четыре человека получили ранения в результате удара РФ по центру Белозерки. ВИДЕО

Сегодня, 4 июня, россияне ударили по центральной части Белозерки в Херсонской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупационные войска нанесли удар по центральной части поселка Белозерка сегодня утром. Вражеским огнем повреждены три магазина, кафе и частный автомобиль.

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Что известно о пострадавших

55-летняя женщина, которая на момент обстрела находилась в помещении, получила взрывную травму и осколочное ранение живота. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Еще одна 81-летняя женщина попала под удар на улице. У нее диагностировали контузию, ранение виска, взрывную и черепно-мозговую травмы. Пострадавшей оказали медпомощь на месте.

Позже в Херсонской ОГА сообщили, что стало известно о еще двух пострадавших в результате российских обстрелов Белозерки.

Так, в больницу обратилась 65-летняя жительница. Она получила взрывную травму и ранение руки. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь.



Кроме того, в больницу доставили еще одну пострадавшую - 45-летнюю женщину, которая получила взрывную травму. Врачи оказывают пострадавшей необходимую медпомощь.

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Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Велетенское на Херсонщине, в результате чего погибла женщина