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Новости Война
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Рашисты нанесли ракетный удар по Криворожью на Днепропетровщине: Пострадал мужчина

Росіяни обстріляли Криворізький район

Российские оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате ракетного обстрела пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.

Также поврежден частный дом.

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обстрел (27151) Днепропетровская область (3948)


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