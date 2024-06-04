Рашисты нанесли ракетный удар по Криворожью на Днепропетровщине: Пострадал мужчина
Российские оккупационные войска атаковали Криворожский район Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
В результате ракетного обстрела пострадал 69-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно.
Также поврежден частный дом.
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