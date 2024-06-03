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Оккупанты 19 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии, Криворожье атаковали БпЛА: поврежден инфраструктурный объект, коммунальное предприятие и АЗС. ФОТОрепортаж

3 июня российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Били из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по Никопольщине враг бил 16 раз дронами-камикадзе и трижды бил из артиллерии.

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

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Под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект, коммунальное предприятие, гаражи, несколько авто, хозяйственное сооружение, парник. Разбиты 10 солнечных панелей и газопровод.

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня
Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Кроме того, россияне атаковали и Криворожский район - направили туда БпЛА, в результате чего повреждена АЗС.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

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Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Обстріли Дніпропетровщини 3 червня
Обстріли Дніпропетровщини 3 червня

Автор: 

обстрел (27351) Никополь (1036) Днепропетровская область (3994)


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