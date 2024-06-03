Оккупанты 19 раз били по Никопольщине дронами-камикадзе и из артиллерии, Криворожье атаковали БпЛА: поврежден инфраструктурный объект, коммунальное предприятие и АЗС. ФОТОрепортаж
3 июня российские войска атаковали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Били из артиллерии и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по Никопольщине враг бил 16 раз дронами-камикадзе и трижды бил из артиллерии.
Под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская громады.
В результате обстрелов поврежден инфраструктурный объект, коммунальное предприятие, гаражи, несколько авто, хозяйственное сооружение, парник. Разбиты 10 солнечных панелей и газопровод.
Кроме того, россияне атаковали и Криворожский район - направили туда БпЛА, в результате чего повреждена АЗС.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
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