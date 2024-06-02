Россияне атаковали Никопольщину 12 раз в течение дня: поврежден инфраструктурный объект
Войска РФ дважды атаковали Никопольский район Днепропетровской области тяжелой артиллерией, еще десять раз запускали дроны-камикадзе.
Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"12 вражеских атак. Две из них - обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе. В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника", - сообщил он.
Кроме райцентра россияне также били по населенным пунктам Червоногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громад. Поврежден инфраструктурный объект.
Погибших и пострадавших нет.
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