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Днепропетровщина (3507) обстрел (25742) Никополь (907)

Россияне атаковали Никопольщину 12 раз в течение дня: поврежден инфраструктурный объект

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 2 червня

Войска РФ дважды атаковали Никопольский район Днепропетровской области тяжелой артиллерией, еще десять раз запускали дроны-камикадзе.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"12 вражеских атак. Две из них - обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе. В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника", - сообщил он.

Кроме райцентра россияне также били по населенным пунктам Червоногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской громад. Поврежден инфраструктурный объект.

Погибших и пострадавших нет.

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02.06.2024 19:08 Ответить
 
 