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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27076) Нікополь (1076)

Росіяни атакували Нікопольщину 12 разів протягом дня: пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини 2 червня

Війська РФ двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією, ще десять разів запускали дрони-камікадзе.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"12 ворожих атак. Дві з них - обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника", - повідомив він.

Крім райцентру росіяни також били по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

Загиблих та постраждалих немає.

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02.06.2024 19:08 Відповісти
 
 