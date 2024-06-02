Росіяни атакували Нікопольщину 12 разів протягом дня: пошкоджено інфраструктурний об’єкт
Війська РФ двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією, ще десять разів запускали дрони-камікадзе.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"12 ворожих атак. Дві з них - обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника", - повідомив він.
Крім райцентру росіяни також били по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
Загиблих та постраждалих немає.
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