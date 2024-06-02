За тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів по Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Лише за один цей тиждень війська РФ завдали майже 1000 ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Повна зневага до людського життя та постійний терор - це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів - ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами", - зазначає глава держави.

За його словами, захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру.

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"Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - резюмує він.