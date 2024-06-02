За тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів по Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Лише за один цей тиждень війська РФ завдали майже 1000 ударів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Повна зневага до людського життя та постійний терор - це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів - ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами", - зазначає глава держави.
За його словами, захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру.
"Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити", - резюмує він.
Топ коментарі
+7 Kan Kan #518965
показати весь коментар02.06.2024 17:13
+5 Jack Bo
показати весь коментар02.06.2024 17:25
+4 Sergej008
показати весь коментар02.06.2024 17:25
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Так вважають Вова Зе і його бригада.
"Серед очікувань від результатів Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії у червні, є зайняття країнами-учасницями жорсткої позиції по відношенню до Росії, що мало б змусити її відступити.
Як повідомляє Укрінформ, про це Секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю https://www.cnnturk.com/dunya/ukrayna-rusya-savasi-nasil-bitecek-ukrayna-guvenlik-konseyi-baskani-cnn-turke-konustu-2119689?utm_content=bufferc5e4c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer CNN Türk за результатами свого візиту в Туреччину."
Скільки твої друзі з кварталу і ******* відправили дронів на Харківщину, а то тільки й чути як Кличко і Порошенко відправляють!?
і потім йому з високих кабінетів нажрані броньовані морди кажуть: чого сидиш йди швидше мобілізуйсь