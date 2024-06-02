За неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Только за одну эту неделю войска РФ нанесли почти 1000 ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами различных типов, КАБами, ударными дронами", - отмечает глава государства.

По его словам, защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО, предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться, - это путь к приближению мира.

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"Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", - резюмирует он.