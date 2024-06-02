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За неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов по Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Только за одну эту неделю войска РФ нанесли почти 1000 ударов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами различных типов, КАБами, ударными дронами", - отмечает глава государства.

По его словам, защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО, предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться, - это путь к приближению мира.

Также читайте: Зеленский о массированной атаке РФ: Главная цель России - нормализовать террор и воспользоваться отсутствием достаточного количества ПВО

"Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", - резюмирует он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) обстрел (27312) ПВО (2768)


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Топ комментарии
+7
Скільки було вкрадено слугами за тиждень і хто покараний?
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02.06.2024 17:13
+5
от сидить мужик в своїй хібарі з своїм радикулітом, не патріот і не ждун, слухає оце: "цапи скинули 3000 бомб, запустили 1000 ракет, вистріляли 10тис снарядів за день", потім слухає нитьйо оцього 'дайте те дайте се, в нас нех.я немає".
і потім йому з високих кабінетів нажрані броньовані морди кажуть: чого сидиш йди швидше мобілізуйсь
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02.06.2024 17:25
+4
А, ты в ответ, ГНИДА, по Мацкве АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ударь.
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02.06.2024 17:25
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А після саміту, на який витратиться купа грошей, ху@ло злякається і припинить вбивати українців.
Так вважають Вова Зе і його бригада.

"Серед очікувань від результатів Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії у червні, є зайняття країнами-учасницями жорсткої позиції по відношенню до Росії, що мало б змусити її відступити.

Як повідомляє Укрінформ, про це Секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю https://www.cnnturk.com/dunya/ukrayna-rusya-savasi-nasil-bitecek-ukrayna-guvenlik-konseyi-baskani-cnn-turke-konustu-2119689?utm_content=bufferc5e4c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer CNN Türk за результатами свого візиту в Туреччину."
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02.06.2024 17:13 Ответить
Скільки було вкрадено слугами за тиждень і хто покараний?
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02.06.2024 17:13 Ответить
Сам Боневтік втік 4 рази...
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02.06.2024 18:09 Ответить
Знову речником підробляє. Вертайся на сцену, ти там більше заробляв, і шкоди менше приносив
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02.06.2024 17:16 Ответить
Маємо зараз наслідки тієї сцени.
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02.06.2024 17:19 Ответить
Дякую статист!!
Скільки твої друзі з кварталу і ******* відправили дронів на Харківщину, а то тільки й чути як Кличко і Порошенко відправляють!?
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02.06.2024 17:20 Ответить
от сидить мужик в своїй хібарі з своїм радикулітом, не патріот і не ждун, слухає оце: "цапи скинули 3000 бомб, запустили 1000 ракет, вистріляли 10тис снарядів за день", потім слухає нитьйо оцього 'дайте те дайте се, в нас нех.я немає".
і потім йому з високих кабінетів нажрані броньовані морди кажуть: чого сидиш йди швидше мобілізуйсь
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02.06.2024 17:25 Ответить
А, ты в ответ, ГНИДА, по Мацкве АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ударь.
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02.06.2024 17:25 Ответить
Без партнеров будет трудно восстановить.
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02.06.2024 17:36 Ответить
А хто може нагадати на який термін обирають в Україні Президента згідно Конституції?
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02.06.2024 17:54 Ответить
я.На 5 років
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02.06.2024 18:24 Ответить
Это же какая-то Зе-победа! В течение 2020 года в рамках «Большого строительства» построили 4000 км дорог за 120 млрд гривен. Даешь еще 3000 ударов!!! И да, не забудь топнуть ножкой.
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02.06.2024 18:12 Ответить
президент с душком уже, подванивает, даже завонялся уже
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02.06.2024 18:37 Ответить
Якось багато його і воно кругом То у Гонконгу то вже на островах то коментатор то з партнерами свариться що мало дали то до НАТО не беруть Із самитом миру (де про мир нічого) носиться Метушня
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02.06.2024 19:09 Ответить
Чмошнику, вдаряють молотком по цвяху.
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02.06.2024 22:14 Ответить
 
 