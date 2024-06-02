За неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов по Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Только за одну эту неделю войска РФ нанесли почти 1000 ударов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Полное пренебрежение к человеческой жизни и постоянный террор - это то, что Россия пытается распространить. Только за одну эту неделю российские войска нанесли почти 1000 ударов - ракетами различных типов, КАБами, ударными дронами", - отмечает глава государства.
По его словам, защитить жизнь в Украине достаточным количеством систем ПВО, предоставить нашим воинам необходимое оружие с необходимой дальнобойностью, давить на государство-террориста так, чтобы Россия не успевала адаптироваться, - это путь к приближению мира.
"Российский террор должен проиграть. Мир способен это обеспечить", - резюмирует он.
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Так вважають Вова Зе і його бригада.
"Серед очікувань від результатів Глобального саміту миру, який відбудеться в Швейцарії у червні, є зайняття країнами-учасницями жорсткої позиції по відношенню до Росії, що мало б змусити її відступити.
Як повідомляє Укрінформ, про це Секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю https://www.cnnturk.com/dunya/ukrayna-rusya-savasi-nasil-bitecek-ukrayna-guvenlik-konseyi-baskani-cnn-turke-konustu-2119689?utm_content=bufferc5e4c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer CNN Türk за результатами свого візиту в Туреччину."
Скільки твої друзі з кварталу і ******* відправили дронів на Харківщину, а то тільки й чути як Кличко і Порошенко відправляють!?
і потім йому з високих кабінетів нажрані броньовані морди кажуть: чого сидиш йди швидше мобілізуйсь